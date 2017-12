Xavi dóna suport a Valverde abans del clàssic

El davanter del FC Barcelona Xavi Hernández va mostrar-se ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, optimista davant del clàssic de dissabte, ja que «veig bé el Barça. L'equip està amb confiança, els de davant marquen i es creen oportunitats. Valverde ha donat solvència a l'equip».

Per a Xavi, el partit «serà igualat, però veig l'equip capacitat per guanyar al Bernabéu, amb moltes possibilitats d'aconseguir els tres punts i deixar el Madrid pràcticament fora de la lluita per la lliga».

El centrecampista de Terrassa, el jugador que ha disputat més clàssics de tota la història, amb un total de 42, va donar suport a Ernesto Valverde, del qual va dir que «aposta per ser protagonista, amb un futbol d'atac i una bona pressió quan el rival perd la pilota. L'equip està ben ordenat i vol mantenir l'esfèrica. Està fent una gran feina i els jugadors se senten còmodes sent protagonistes». Això sí, va admetre que homes com Paulinho o Rakitic tenen un perfil diferent al que hi havia amb ell, Iniesta i Busquets al camp.