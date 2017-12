Alba s'entrena de nou amb l'equip abans del clàssic

El defensa del Barça Jordi Alba va tornar a entrenar-se ahir amb la resta dels seus companys, després que dimecres fes feina específica al marge del grup. El lateral català, per tant, estarà disponible per formar part de l'onze blaugrana demà contra el Reial Madrid, en el clàssic que es disputarà al Santiago Bernabéu.

També es van exercitar amb l'equip Rafinha Alcántara, que al principi de setmana va rebre l'alta mèdica després de superar una greu lesió de genoll, i Ousmane Dembélé, tot i que el francès continua de baixa i no arribarà a temps per reaparèixer.

El tècnic del conjunt blaugrana, Ernesto Valverde, va dirigir ahir una sessió, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb tots els disponibles del primer equip més el jugador del Barça B Carles Aleñá. La plantilla blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí, a les onze. Després de la sessió, Valverde compareixerà davant la premsa per comentar la prèvia.



Cristiano, al marge

Per la seva part, el portuguès Cristiano Ronaldo no es va entrenar ahir amb el grup per tercer dia consecutiu, encara que va tornar a trepitjar la gespa per exercitar-se en solitari. El davanter madridista va rebre un cop al bessó dret durant la final del Mundial de Clubs. La presència de Cristiano Ronaldo al clàssic no corre perill, segons van assegurar des del club madridista, però el portuguès no s'ha entrenat en tota la setmana amb els companys.