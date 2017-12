Un clàssic que pot valdre una lliga

El Reial Madrid i el FC Barcelona tancaran aquest dissabte el 2017 futbolístic de la millor manera possible, amb un Clàssic matinal al Santiago Bernabéu (13.00 hores / bein Sports) que es presenta decisiu principalment per a les aspiracions de l'actual campió, obligat a trencar la ratxa victoriosa dels d'Ernesto Valverde. Guanyar el Barça és una de les poques opcions que tenen si volen tenir opcions per guanyar el títol de lliga.

Contra tot pronòstic quan es va donar a conèixer el calendari de Lliga, el partit que més atracció desperta en el futbol nacional arriba amb urgències en un dels costats. El conjunt madridista està a onze punts provisionals dels de Valverde, disposats a posar fi a qualsevol indici d'esperança en el campionat del seu rival amb un cop a la taula en un estadi que se'ls ha donat bé en els últims anys.

A l'espera d'ajustar la classificació en el mes de febrer, quan hauran de jugar contra el Leganés a Butarque, els de Zinédine Zidane busquen vèncer per acabar un any ple d'alegries en forma de cinc de sis títols possibles i que a més els faci recuperar les seves opcions en Laliga Santander davant del conjunt català, molt sòlid fins al moment i molt més fiable que quan va jugar la Supercopa d'Espanya a l'agost.

Llavors, el Reial Madrid va aixecar aquest títol després d'un global de 5-1 amb clares victòries al Camp Nou (1-3) i Bernabéu (2-0), que van aixecar una il·lusió frenada sobtadament pels errors de lliga. Tot al contrari que un Barça en aquells dies intentant recuperar-se del cop de la pèrdua de Neymar i que, des d'aquest revés i malgrat alguns dubtes, ha anat creixent fins a plantar-se a la capital sense més derrotes en els seus registres.