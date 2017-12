Davínia Alfonsín, jugadora del CG Puigcerdà, serà al mundial sub-17 de Mèxic

La jugadora del CG Puigcerdà Davínia Alfonsín ha entrat a la convocatòria de la selecció espa-nyola femenina sub-17 que disputarà el proper mundial de Mèxic de la Divisió Y grup B, que es jugarà a Mèxic DF. Els partits es disputaran entre els propers 21 de gener i 4 de febrer.

El mes de novembre passat, Alfonsín ja va tenir un primer contacte amb la selecció estatal després de participar en el torneig de les Quatre Nacions femení que es va disputar a Granada. En aquest va anotar un gol de penal contra la Gran Bretanya i amb aquesta convocatòria sembla que la seva continuïtat amb l'equip estatal és tot un fet.

La jugadora consta com a inscrita al CH Huarte de Pamplona, ja que el CG Puigcerdà no disposa d'equip femení, però forma part del club ceretà. Un cop coneguda aquesta convocatòria, Davínia Alfonsín ha manifestat que «estic molt contenta i, sincerament, gairebé no m'ho crec. És un somni que pensava que se m'escapava després d'un any i mig de lesió en un genoll, que em va fer estar de baixa, però aquí estic, amb més ganes que mai» de competir. A més de la selecció espanyola i de la mexicana, en la primera fase del torneig hi haurà Kazakhstan, Holanda i Turquia.