El Girona tanca el seu millor any amb la seva pitjor nit

El Girona va tancar el seu gran any, el que l'ha portat a Primera Divisió, amb una dura derrota a Ipurua contra un Eibar que es troba en plena ratxa ascendent després d'un inici de temporada poc brillant. Els gironins van cedir des del primer minut, en concret des dels 43 segons, quan van ser superats pel gol del japonès Takashi Inui, que va anotar després d'una bona acció individual i del desajustament de la defensa forana.

Aviat va buscar l'empat el Girona, amb un contracop que Dmitrovic va avortar, però l'Eibar no volia afluixar el ritme i va ampliar l'avantatge al minut 10, quan Charles va rematar de cap una centrada de Cote i va posar dos gols de diferència a favor dels blaugrana.

Els minuts següents van ser de bon joc basc, i Kike García hauria pogut fer el tercer, però va ser David Timor qui va retallar la distància amb un golàs de llançament de falta directa.



Amb impotència

Els darrers minuts de la primera part i els primers de la segona van seguir amb la mateixa marxa, amb atacs constants a les dues porteries, però el gol que havia de determinar cap on giraria el partit va caure de la banda local. Va ser després d'un desajustament defensiu del Girona, que va aprofitar Kike García per rematar, Bono va deixar la pilota morta i Inui va aprofitar per anotar el seu segon gol i tercer dels eibarresos.

Machín va introduir aleshores canvis per poder-se acostar en el marcador, tot i que va perdre un home important com Pablo Maffeo. La pressió de l'Eibar va continuar sent asfixiant. Rubén Peña va pecar d'egoista al minut 74, però ja amb tot decidit va ser Joan Jordán qui va reblar el clau en el descompte contra un equip desconegut a domicili. L'Eibar va sumar la cinquena victòria en els darrers sis partits.