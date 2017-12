L'ICL passa una prova de foc al Pisuerga

L´ICL confia en Dani Garcia com a segon base de l´equip

L´ICL confia en Dani Garcia com a segon base de l´equip

L'ICL visita avui la pista d'una de las revelacions de la temporada a la LEB Or, un club que ha renascut de les cendres. El Carramimbre Valladolid és l'hereu de l'entitat que va desaparèixer l'estiu del 2015 per problemes econòmics. I, en dos anys, el poliesportiu del Pisuerga ha tornat a veure bàsquet gairebé del màxim nivell: l'equip és sisè a la LEB Or. I avui rep un ICL que la setmana passada va refer-se a casa de dues der-rotes seguides. Una ratxa que l'entrenador, Aleix Duran, espera mantenir en una pista difícil.

«Juguen amb molta tranquil·litat en un pavelló mític. És un projecte que va començar des de baix per la desaparició del club i tenen il·lusió. Serà difícil jugar-hi», alerta Duran. «Són millors i més sòlids a casa que a fora». El Valladolid va començar el curs a casa amb dues derrotes: per un punt amb el Breogán i contra el Sammic. Després es va refer i va derrotar l'Oviedo i l'Araberri. Va tornar a ensopegar de nou, amb el Prat. I ara ha encadenat dos triomfs més, molt contundents, davant el Càceres (85-65) i el Tau Castelló (90-73).



El bloc de l'ascens

Duran elogia el bloc del Valladolid, que manté alguns dels jugadors que van assolir l'ascens. I entre les incorporacions destaca Óscar Alvarado, «un base de solvència a la categoria». A més, el tècnic de l'ICL analitza que el rival ha fet «alguna aposta de jugadors amb un bon un contra un». En aquest sentit, explicava que «serà clau tenir molta responsabilitat, saber quan ajudar i quan no».

Entre els noms destacats, Duran va dir que el pivot Jito Kok «té una energia impressionant que hem d'igualar», i sobre el base Rowell Wade-Chatman va dir «que té una gran capacitat d'un contra un». I va afegir que secundaris com Alejandro Reyes i Dani Astilleros «fan una aportació bona a la rotació».



El favoritisme i la Copa

Respecte al favoritisme de l'ICL, el tècnic destaca que «no hi ha més pressió que a Palència o Oviedo. Intentarem mantenir les coses bones que vam fer contra l'Ourense i jugar amb la personalitat i la tranquil·litat amb què ho hem fet fora de casa».

A falta de tres jornades, Aleix Duran també va parlar de les opcions de jugar la Copa (ho fan els dos primers classificats): «Ens faria il·lusió per guanyar un títol, perquè voldria dir que anem pel bon camí i perquè estaríem més a prop de l'objectiu de ser el més amunt possible al final». A més, assenyarlar que «guanyar-la et dóna el premi de tenir el factor camp a favor als play-off».

Per al partit d'avui, el tècnic disposarà d'Allen, després de superar una molèsties, i mantindrà la baixa del lituà Gintavainis. El seu lloc en la direcció de joc el continuarà ocupant el jove Dani Garcia. «El club ha pres la decisió de no fitxar ningú i anar a totes amb ell», va destacar Duran. «Té un paper difícil, però al mateix temps ho té fàcil perquè pot jugar sense pressió, no ha de demostrar res».