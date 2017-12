Una pluja de peluixos i joguines per entrades per rebre el Prat

? L'ICL Manresa ha preparat un parell d'iniciatives solidàries per incentivar i augmentar l'assistència al Nou Congost de cara a l'important partit del proper divendres davant un rival directe, el Prat, segon classificat de la LEB Or. A més de disputar un partit transcendental en el vessant esportiu, el club espera que també sigui una jornada solidària, per la qual ha preparat una pluja de peluixos i regalarà entrades per al partit a canvi de joguines noves.

La pluja de peluixos és una iniciativa que va començar a fer-se en partits d'hoquei gel dels Estats Units i el Canadà: després del primer gol local, els seguidors els llencen a la pista. En aquest cas, l'ICL encara no ha especificat en quin moment del partit hi haurà aquesta pluja de la grada cap a la pista. Això sí, ha explicat que els peluixos tant es podran portar de casa o com podran ser comprats al pavelló. I tots els que es recullin seran donats a la Creu Roja de la capital bagenca.

Paral·lelament, també s'ha previst una segona iniciativa: per cada joguina nova que es porti a la botiga del club, l'aficionat rebrà una entrada per assistir en directe al duel davant el Prat. En aquest cas, les joguines que es recullin també seran donades a la Creu Roja de Manresa.