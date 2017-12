El RACC guardona Elías i Garcia pels respectius títols

Josep Garcia (tercer per l´esquerra de la fila de sota) i Toni Elías (cinquè), durant l´entrega de premis

Josep Garcia (tercer per l´esquerra de la fila de sota) i Toni Elías (cinquè), durant l´entrega de premis racc

Els pilots bagencs Toni Elías i Josep Garcia van ser dos dels guardonats pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) als representants de l'entitat que durant el 2017 han obtingut títols destacats. El manresà es va proclamar campió de MotoAmèrica i el surienc va aconseguir el títol mundial d'Enduro 2.

El principal reconeixement de la nit va correspondre als pilots que van guanyar els campionats de les seves respectives disciplines. Aquests van ser el cerverí Marc Márquez, que va revalidar el campionat del món de MotoGP i que va saludar els presents a través d'un vídeo; Marc Garcia, campió del món FIM Supersport 3000, Nil Solans i Miquel Ibáñez, campions del món WRC3 i FIA Júnior WRC, i l'esmentat Josep Garcia.

També van rebre el trofeu RACC altres campions de la temporada com José Antonio Suárez i Cándido Carrera, campions d'Espanya de ral·lis de terra i tercers de l'ERC Under 28; Efrén Llarena i Sara Fernández, guanyadors del Campionat d'Espanya de dues rodes motrius i també de la Beca R-2 de la Federació Espa-nyola d'Automobilisme i el referit Toni Elías.

Altres premis que es van atorgar van ser els MotorSport, per a pilots que han signat una temporada excepcional. A més, quaranta competidors més de motociclisme i automobilisme, com ara Dani Sordo, Xevi Pons, Laia Sanz, Pol Espargaró i el seu germà Aleix també van rebre un reconeixement per la seva temporada. A part d'altres trofeus menors, també es va reconèixer les persones implicades en l'organització del darrer Ral·li Catalunya, del campionat del món.