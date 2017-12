El Barça afronta la possibilitat de deixar el Madrid descartat per a la lliga

Quatre mesos després de perdre la final de la Supercopa, el Barça torna al Bernabéu en una situació molt diferent de la d'aleshores. En aquell moment, Neymar acabava de marxar i deixava un solar en l'atac barcelonista, Valverde encara no havia mostrat què podia oferir des de la banqueta i el Reial Madrid anava com un avió, lluïa plantilla i apallissava el seu gran rival en la disputa del primer torneig de l'any. Ara, les coses han canviat. Els blancs han mostrat una gran irregularitat, sobretot a casa, i són onze punts darrere del seu gran rival, tot i que han disputat un partit menys. Per tant, una victòria del Barça avui (13 hores, BeIN La Liga) suposaria que l'equip de Zinedine Zidane quedaria molt tocat.

Els blaugrana van donar ahir la llista de convocats en la qual no hi ha Gerard Deulofeu, que havia rebut l'alta mèdica poc abans. Tenint en compte les baixes d'Alcácer i Dembélé, sembla clar que Ernesto Valverde utilitzarà el 4-4-2 que ha fet servir aquesta temporada per a duels complicats. L'alineació, tret d'una gran sorpresa, serà formada per Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho; Messi i Luis Suárez.



Petita revenja

L'entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, va explicar ahir que el duel d'avui «és una gran oportunitat per recabalar-nos del que va passar a la Supercopa. Estem tots llestos per enfrontar-nos al Reial Madrid». Malgrat l'avantatge, però, l'entrenador basc no creu «que siguem favorits. Són partits especials i no importa la classificació. Ells juguen a casa i allà són potents».

A part de dir que no pensa que el partit decideixi la lliga, per la presència de l'Atlètic de Madrid o del València, i d'apuntar que els contactes que el club pugui haver fet amb Griezmann, «han estat sempre dins de la legalitat». Valverde va parlar de claus tàctiques i del fet que el Madrid «té una transició ofensiva rapidíssima i té moltes virtuts. Pensem que tractaran d'imposar pressió per marcar el terreny des del principi». Respecte del polèmic passadís que sembla que el Barça no farà per al mundial de clubs del Madrid, Valverde va ser clar i va dir que «no m'agradaria fer el passadís a ningú i que ningú me'l fes. És un tema que s'ha tornat mediàtic i que ha perdut essència».



El partit més difícil

Per la banda blanca, els madridistes arriben alleujats després de guanyar el mundial de clubs en una final en què van demostrar un joc lleugerament millorat respecte d'enfrontaments anteriors. El Madrid també té clar que jugarà amb un 4-4-2, amb Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo i Benzema.

L'entrenador francès de l'equip madrileny, Zinedine Zidane, va advertir als seus jugadors que el d'avui és «el partit més difícil de la temporada» i que, passi el que passi, el seu equip lluitarà per la lliga fins al final.

A part de no voler comentar el tema del passadís, va explicar que «tenim sensacions bones i estem preparats per fer un gran partit. Segurament serà el més difícil de l'any perquè els clàssics són sempre partits molt bonics i difícils, però això és el que ens mola».

Sobre el Barça, va deixar anar paraules de lloança. «Tant és si juguen bé o malament, van primers a la classificació, és un fet i té mèrit. Cadascú pot opinar del seu joc, jo no diré què penso, però si són líders és per alguna cosa». També va recordar la Supercopa d'Espanya, de clara superioritat del Reial Madrid, tot i que ara «no pensem què va passar, és una altra situació i un altre partit».