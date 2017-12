El Barça remunta 25 punts a la segona meitat però acaba caient a Vitòria

El Barça Lassa no aixeca el cap, i ahir va encadenar una altra der-rota a domicili a l'Eurolliga, en aquesta ocasió a la complicada pista del Baskonia, que es va imposar per un resultat final de 85-82, però va estar a punt de desaprofitar una renda de 25 punts (70-45) al final del tercer quart.

En el primer quart, els locals van dominar amb avantatges curts (22-17 al final), però en el segon sí que van poder obrir un forat important en el marcador, liderats per l'interior georgià Tornike Shengelia, que va acabar la primera meitat amb 20 punts al seu caseller. Al descans, els bascos ja guanyaven per disset (52-35).

En l'inici de la segona meitat, els jugadors dirigits per Pedro Martínez no patien per administrar la renda, i fins i tot l'ampliaven fins a una màxima de 25 punts (70-45). A partir d'aquí, els barcelonistes es van posar les piles i van clavar un contundent parcial de 4-29 per empatar el matx a 74. En els darrers cinc minuts, tots dos equips van protagonitzar un frec a frec per la victòria, que es va acabar enduent el Baskonia.



L'Unicaja tomba el Milà

En el darrer partit de la jornada, l'Unicaja va vèncer el Milà (74-71). Els malaguenys van sortir més entonats i van assolir sis punts de marge, però en el segon quart van rebre un parcial de 9-22 i al descans perdien per set punts (35-42). En el tercer quart els locals es van tornar a posar davant, i en el darrer van saber mantenir la renda, no sense patiment, i van guanyar. En els altres dos partits jugats ahir, els dos líders no van fallar: el CSKA es va imposar al Khimki en el derbi de Moscou (79-68) i l'Olympiacos va assaltar la pista de l'Anadolu Efes (58-61).