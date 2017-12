El Cadí rep el Gernika amb la Copa de possible premi

El Cadí rep aquesta tarda (18 hores, horari unificat) el Lointek Gernika Bizkaia pensant només en vèncer. Si sona la flauta i la carambola porta l'equip urgellenc a la Copa de la Reina, no s'hi faria fàstics. El club n'estaria encantat. Però tècnics i jugadores no pensen en la competició del KO. Prou feina els donarà un conjunt «més que temible», en paraules del preparador urgellenc Bernat Canut. Després de dos triomfs de molta qualitat i en què les noies de la Seu han evidenciat un salt endavant com a bloc, el Cadí pretén consolidar la millora.

Les basques –les urgellenques amb els tres equips d'Euskadi de la lliga de forma consecutiva– són una prova de foc. Han pagat amb derrotes a la competició estatal la seva participació a Europa i estan empatades a sis triomfs amb les urgellenques. Però «ara que no juguen entre setmana» és una altra cosa, recorda Canut. D'aquí la temibilitat. El repte és guanyar. «És que crec que l'únic que depèn de nosaltres és allò que podem controlar. Hem de sortir amb molta concentració a ser millors que el Gernika. No hi ha alternativa». Si a més a més o IDK Gipuzkoa perd a Càceres o el Sant Adrià punxa a casa contra l'Araski, les de la Seu serien de Copa.



Possibilitat de reüll

Però la possibilitat d'aconseguir el bitllet per acudir a la competició que es juga a final de gener sols es mira de reüll. O això ha volgut transmetre l'equip durant tota la setmana. «Ha estat una bona setmana de treball, sense ensurts». La jornada que servirà per presentar tots els equips del club portarà a la Seu un equip que té Anna Gómez, Maria Pina, Amery Alston i Marina Bas d'estrelles. I un gran poder anotador. «Hem de defensar amb la implicació de tothom i no donar segones opcions. El rebot serà vital».