El Prat resisteix abans de visitar el Congost i dura derrota del Melilla

La lluita per classificar-se per a la Copa de la Princesa d'Astúries es va aclarint. A l'espera d'una probable victòria del Breogán avui a la pista del Sammic, el CB Prat va resistir el setge d'un Palència que va dominar a la primera meitat i que va aconseguir una victòria que li permet tenir un triomf d'avantatge sobre l'ICL abans de visitar, divendres vinent, el Nou Congost. Qui es despenja, però, és el Melilla, que va perdre en un final surrealista a Càceres i ara és una victòria per sota dels manresans. Els nord-africans estan empatats amb l'Oviedo, que es troba en un gran moment i ahir va apallissar el Palma.

El Prat va patir molt i va resoldre amb dos tirs lliures al final, un de Campbell i un altre de Marc Blanch. Urko Otegi va tenir el tir per empatar el duel, però el va fallar. Blanch va ser el millor, ahir, dels potablava, amb 22 punts, ben secundat per Andriuskevicius, autor de 17 punts.

El Melilla, per la seva banda, va caure derrotat a Càceres pel mal cap de Fran Guerra. Perdent per 74-71 va buscar una safata de dos punts a cinc dècimes del final en lloc d'un triple i va trencar les possibilitats del seu equip. En canvi, l'Oviedo va llançat i ahir, amb un joc coral i 15 punts de Moha Barro, va apallissar el Palma i encara té possibilitats d'acabar dels dos primers la primera volta.

De la resta de duels, el Leyma Corunya va veure trencada la seva ratxa, en perdre amb l'Osca, amb 20 punts de Van Wijk, i desastre de l'irregular Lleida, en caure a casa contra un Tau Castelló que va dominar des de l'inici.