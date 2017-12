«Estic satisfet perquè hem jugat en condicions molt difícils»

Un virus estomacal va complicar la preparació del partit per part de l'ICL, que va veure com els seus dos ala-pivots n'eren víctimes. «Estic molt satisfet perquè afrontàvem el partit en unes condicions difícils. Hamilton tenia un virus estomacal, ha anat a l'hospital i no comptàvem amb ell. I Mugica a la tarda s'ha començat a trobar malament i estava KO. Vull donar les gràcies al metge del Valladolid, que ha visitat Hamilton a l'hospital i li ha donat medicació», destacava Aleix Duran després del partit.

Malgrat aquest contratemps, l'equip va estar «sòlid en defensa» i va moure bé la pilota en atac, destacava el tècnic. Però l'escletxa no es va obrir fins al tercer quart, «quan s'ha ajuntat tot: continuàvem defensant bé i en atac entràvem més tirs». Tot i això, l'equip va haver de patir al darrer quart: «Pavellons com aquest són capaços de pressionar, fins i tot de condicionar una mica l'arbitratge, i gairebé han aconseguit ficar el seu equip en el partit».

Duran va explicar que els problemes de Hamilton van obligar-lo a situar Sakho de titular «per donar-li un cop de mà en l'aportació d'energia». I també va ser clau Noah Allen, jugant de fals 4: «L'hem de disculpar en atac perquè li hem demanat altres coses de les que està acostumat. Té una bona alçada i ha sumat bé per una urgència».

I també va elogiar Dani García, que va oferir un bon rendiment de segon base: «Ja va demostrar personalitat a Oviedo i a casa. El tir és un dels seus handicaps, però avui ha estat valent, ha sumat i ha estat important».

El tècnic del Valladolid, Paco García, va destacar «l'orgull» del seu equip per evitar que l'ICL, «un senyor equip», trenqués el partit. «El Manresa ha descobert un gran nombre de les nostres mancances», va afegir per explicar per què el Valladolid no va acabar de plantar batalla. «Arriba el Nadal, viatges... i alguns potser es despisten».