El Barça embolica la lliga amb paper de regal a Madrid

Ni el més optimista dels simpatitzants del Barça podia pensar, a l'agost, que el seu equip tindria la lliga pràcticament guanyada el desembre. A la Supercopa d'Espanya, els blaugrana es van mostrar clarament inferiors a un Reial Madrid que semblava que s'havia de menjar el món aquesta temporada. Ara, quatre mesos després, s'ha girat la truita, i malgrat que el Barça no mostra aquell joc demolidor d'uns anys enrere, sí que dóna senyals de molta solidesa, amb un Messi que quan s'hi posa no hi ha qui l'aturi i un Ter Stegen en estat de gràcia a la porteria.



Ahir, al Santiago Bernabéu, el Barça tenia l'oportunitat de liquidar la competició domèstica amb el permís d'altres equips com l'Atlètic de Madrid (és a nou punts), el València (a onze), que també es troben a la part alta de la classificació, tot i la seva derrota d'aquest cap de setmana. I els d'Ernesto Valverde van aprofitar l'ocasió per deixar el Reial Madrid a catorze punts (que poden ser onze si els blancs guanyen el Leganés en el duel que tenen pendent per la disputa del Mundial de clubs). Una diferència que, tot i que falten molts partits (encara en falten dos per acabar-se la primera volta), sembla una distància molt còmoda per als blaugrana.



El partit va tenir una primera sorpresa –que segurament serà molt criticada– per part de Zidane, que va sacrificar Isco per Kovacic. Valverde també va intentar posar el seu enginy tàctic situant Paulinho gairebé com a segon punta, perquè pogués aprofitar el joc més vertical i les passades a l'espai. Per la resta, els dos tècnics van alinear els jugadors previsibles.



Al primer temps, les estratègies de Zidane i Valverde van més o menys funcionar. El francès va situar Kovacic al costat de Busquets i, sobretot al primer quart d'hora, la pressió local era molta alta i va impedir als blaugrana estructurar-se bé en atac; a mesura que avançaven els minuts, l'aposta per Paulinho més avançat va fer el seu efecte i va ser el brasiler qui va disposar de les millors ocasions del seu equip en els primers 45 minuts de joc.



El primer tram de la primera part va ser blanca. Quan encara no havien passat ni dos minuts seria anul·lat un gol per un clar fora de joc de Cristiano Ronaldo. I el portuguès va disposar d'una clara ocasió al minut 10; va rebre una passada amb tot l'avantatge de Marcelo però en l'intent de rematada amb la cama esquerra va fer un misto i no va ni tocar la pilota, quan estava lliure de marca al punt de penal. El Reial Madrid donava més sensació de perill, tot i que l'empenta madridista cada cop era menor. El Barça, per la seva part, imprimia un ritme baix, com si esperés la seva oportunitat sense desgastar-se més del compte. Messi apareixia poc, però quan ho feia marcava la diferència com en la passada que va deixar sol Paulinho davant Kaylor Navas, que va estar atent per desviar a córner la bona volea del brasiler (min 29). Fins al descans, els dos conjunts es van repartir les oportunitats. Al minut 31, Cristiano Ronaldo va posar a prova Ter Stegen amb un potent xut amb la cama esquerra. Al minut 39, de nou Messi i Paulinho van ser protagonistes. L'argentí va centrar des de l'esquerra i el brasiler va fer una rematada amb el cap en planxa que Keylor Navas va desviar a córner. I encara abans del descans, un desaparegut Benzema va en enviar una rematada amb el cap al pal (min 42).

Segona part blaugrana



Després del pas pels vestidors, a l'arrancada de la segona part les sensacions ja van ser diferents, més favorables al Barça. El Reial Madrid va abandonar la pressió alta, es va tirar enrere i les imprecisions en les passades donaven peu a recuperacions favorables als blaugrana. No va tardar a arribar el 0 a 1. Va ser una bona sortida de pilota de Busquets amb una bona triangulació entre Rakitic i Sergi Roberto i la finalització de Luis Suárez (min 53). El gol va fer molt de mal a un Reial Madrid que anava a la deriva. Sense pràcticament temps per reaccionar va arribar el 0 a 2. Va ser una acció embolicada a l'àrea del Reial Madrid i, després de diverses rematades de gol, Carvajal en va aturar una amb la mà abans que la pilota entrés; penal i expulsió que Messi no va desaprofitar (min 62). Zidane va intentar reconduir la situació donant entrada a Bale i Marco Asensio, però ja era massa tard. Tot i algunes bones ocasions, el Reial Madrid estava tocat de mort. A la contra, Messi va donar dos gols fets a Andre Gomes, que no va aprofitar. Sí que va fer-ho Aleix Vidal en el descompte arrodonint el marcador.