El Burgos venç a la pista de la Penya i escalfa la zona baixa de la taula

Ahir a la tarda es van disputar una bona part dels partits corresponents a la tretzena jornada de la Lliga ACB, amb resultats, alguns, força sorprenents, sobretot pel que fa als equips de la part baixa. Un d'ells, la victòria del Betis per 83 a 90 a la pista de l'Herbalife Gran Canària, i convertint-se, els andalusos, en el primer equip que supera els canaris a domicili. També va treure un resultat meritori el San Pablo Burgos,que va superar el Divina Joventut a Badalona per 81 a 88. Amb aquests dos marcadors, la classificació es compacta en la zona calenta de la taula. Els dos vencedors, el San Pablo Burgos i el Betis, encara ocupen les dues darreres places, però ara amb tres victòries (en el cas del Betis aconseguides de forma consecutiva) i a només una de quatre conjunts que estan per sobre, el Retabet Bilbao, el Tecnyconta Saragossa, el Gipuzkoa i el propi Divina Joventut.

També jugats ahir, Tecnyconta, 71-Ucam Múrcia, 77; Morabanc Andorra, 99-Retabet Bilbao, 91; Movistar Estudiantes, 95-Monbus Obradoiro, 67; i Montakit, 79-Ibesrostar Tenerife, 68. Per al dimarts 2 de gener hi ha programats el Gipuzkoa-Barça Lassa (18.30 h) i el Unicaja-València (21 h); i dimecres, el Baskonia-Madrid (20 h).