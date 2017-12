Un erràtic Cadí la Seu es queda sense triomf davant el Gernika i sense Copa

El Cadí es va quedar sense Copa de la Reina. Les noies de la Seu van pagar car un tercer quart erràtic. De fet, les urgellenques no van estar gens fines de cara al cèrcol. L'exemple més clar va ser el de Caitlyn Ramírez, la millor les dar-reres jornades, que va acabar amb valoració negativa (-4). No és que el Gernika estigués gaire millor, però el saber fer i els centímetres de jugadores com Bas o Caldwell van decantar la balança tot i la feina fosca local, que va arribar a forçar un empat a 58 a manca de tres minuts. L'inici va ser d'allò més esperançador, amb Shereesha Richards com a baluard urgellenc. Dos bàsquets de la jamaicana per començar eren un molt bon senyal. La Copa no depenia només de la victòria i ben aviat la grada, plena a vessar, va tenir clar que la missió seria impossible. Sant Adrià i IDK estaven fent la feina amb escreix.

Per tant, el premi havia de ser el triomf. Un triomf que també perseguia el Gernika després d'una arrencada fluixa a la competició. Caldwell i Alston ben aviat van agafar les regnes del seu equip, mentre que Richards era el gran referent local. Dos tirs lliures de Mehryn Kraker, que tampoc tenia el dia des de la llarga distància, van deixar el marcador en un igualat 32-33. Tot estava obert. Però vindria el daltabaix a la represa. No va ser d'entrada. Ben al contrari. Dos bàsquets (Richards i Kraker) van fer passar al davant el Cadí (36-33) després de molta estona. Però Caldwell i sobretot Bas, amb el seu perillós tir llunyà, malgrat els seus 194 centímetres, van donar la màxima diferència a les basques (36-48). Tocava posar-se la granota de feina i a fe de Déu que les urgellenques ho van fer. Amb una mica més d'encert exterior, amb triples d'Andrea Vilaró, Georgina Bahí i un altre amb addicional inclòs de Mehryn Kraker s'aconseguiria retallar tant la diferència que fins i tot Vilaró va forçar l'empat (58-58). Quedaven tres minuts. El que no li quedava al Cadí era més gasolina. I Amryst Alston va resoldre per al Gernika.