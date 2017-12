Els favorits jugaran la fase final del torneig de la Piri

La dissetena edició del Torneig de Nadal Ciutat de Manresa de la Pirinaica per a benjamins va obrir ahir amb els partits de la fase prèvia, sense cap sorpresa entre els conjunts favorits.

El torneig, que té la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i de l'AVMP, gaudeix de la presència de 16 equips, que van quedar repartits en quatre grups. En l'edició d'enguany, els participants són Gimnàstic de Manresa (dos equips), Puig-reig, Navarcles, La Salle Manresa, Igualada, Manlleu, ONG Diapo, Cardona, CE Manresa (dos equips), Fruitosenc, Guardiolaneca, Pirinaica, Moià i Gironella. Després dels resultats dels 24 partits de la fase prèvia d'ahir, els quarts de final d'avui seran: Gimnàstic de Manresa-Cardona, Igualada-Puig-reig, CE Manresa-Pirinaica i Moià-Gimnàstic de Manresa B.

Els altres vuit conjunts continuen també en el torneig, però en el seu cas per disputar la fase de consolació, és a dir, per establir la classificació del 9è al 16è lloc. En aquest cas els partits seran: la Salle Manresa-ONG Diapo, Manlleu-Navarcles, Fruitosenc-CE Manresa B i Gironella-Guardiolenca. El programa per avui s'iniciarà a les 10 del matí amb el rosari d'eliminatòries (24 partits) fins arribar a la final (14 h) i poder confeccionar la classificació definitiva. Mitja hora després de la final (14.30 h) es farà el corresponent repartiment de premis.

Els millors equips en la fase prèvia d'ahir van ser: del grup A, el Gimnàstic de Manresa, que va aconseguir guanyar els seus tres partits amb molta contundència tot i la durada de quinze minuts per cada enfrontament, contra el Navarcles (3-0), La Salle (5-0) i el Puig-reig (1-0). Del grup B, l'Igualada també va fer ple de victòries, contra l'ONG Diapo (2-0), el Cardona (1-0) i el Manlleu (4-1). Del grup C, el CE Manresa també va aconseguir acabar en el primer lloc després de guanyar les confrontacions, però de forma més ajustada, contra el Fruitosenc (1-0), la Guardiolenca (2-0) i el Gimnàstic B (1-0). I del grup D, el Moià no va donar opció i també va sumar els partits amb triomfs, contra la Pirinaica (1-0), el CE Manresa B (1-0) i el Gironella (3-1).