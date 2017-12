L'Eternam Manresa pateix per guanyar la Unión a casa

L'Eternam Manresa va sumar una nova victòria per tancar l'any, davant la Unión Santa Coloma per un ajustat 6-5. L'equip entrenat per Jordi Rozas va patir més del compte per obrir la segona volta amb victòria enfront d'un conjunt vistant que va disputar un partit molt intens i que va competir de tu a tu.

La Unión va començar molt bé i ja al primer minut el porter visitant va aconseguir marcar des de 40 metres amb un xut que va sorprendre el porter local. Els jugadors manresans no es trobaven còmodes sobre el parquet i no eren capaços de desplegar el seu joc habitual. Els visitants van aprofitar un ràpid i efectiu contraatac per posar el 0-2 al minut 3. Mica en mica l'equip bagenc va començar a millorar i a mitjan de la primera meitat va aconseguir donar la volta, amb dos gols de Said i un altre de Corvo. La Unión no va abaixar el ritme i amb la matixa tònica va posar l'igualada al marcador just abans del descans.

A la represa l'equip del Pujolet va reaccionar i va ser capaç d'agafar avantatge de dos gols a mitjan de la segona meitat. Els visitants no van mantenir el to físic i sempre van estar dintre del partit. A cinc minuts del final, la Unión va aconseguir retallar diferències amb el 5-4. Gordillo va donar tranquilitat a l'equip local amb el sisè gol, a quatre minuts del final. L'entrenador visitant va sortir amb el sistema de porter jugador en els darrers minuts i van posar la por al cos a l'equip de casa amb el 6-5. Els locals van aconseguir assegurar els tres punts.