L'Igualada HC certifica la classificació per a la Copa

L'Igualada HC es va assegurar anit una plaça per a la Copa en golejar l'Alcoi a les Comes. Els igualadins van encarar bé un matx que dominaven per 2 a 0 al descans, amb gols d'Oriol Vives i Sergi Pla. A la represa, l'Alcoi va entrar en el partit amb el 2 a 1, però ben aviat l'Igualada HC va posar la directa i es va distanciar fins al 7 a 2 a favor, amb gols de Sergi Pla (2), Gerard Miquel i Roger Bars i Tety Vives. Va ser quan els locals van poder donar minuts als menys habituals, fins i tot va debutar el jove Uri Prat, i va acabar amb quatre jugadors d'Igualada en pista. A darrera hora, Tety Vives va fer el vuitè.