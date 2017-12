El Barça, entre els equips europeus amb la lliga al sac

En aquest punt de la temporada diversos equips de les grans lligues europees ja tenen, pràcticament, el títol del seu campionat domèstic a la butxaca. El Barça se'l va ficar abans-d'ahir, gràcies a la victòria davant el Madrid (0-3) i al regal de Nadal que li va fer el València i l'Atlético de Madrid amb les seves derrotes. Uns resultats que van deixar els homes d'Ernesto Valverde a nou punts de l'Atlético, a onze del València i a catorze del Reial Madrid, aquest últim amb un partit menys.

El matx contra el Madrid va servir per demostrar no només que l'equip culer està un pas per sobre quant a identitat futbolística, sinó també quant a les seves principals estrelles. Leo Messi va tornar a ser superior a Cristiano Ronaldo, tot i que aquest va ser de les poques impressions positives en atac del quadre blanc. L'argentí no va estar a un nivell tan decisiu com en les seves anteriors visites al Santiago Bernabéu, però, tot i això, va ser una llosa per al mig del camp dels blancs i, especialment, per al seu tècnic, Zinedine Zidane.



Les grans lligues, decidides?

El triomf contra el Madrid va permetre al Barça afegir-se al selecte grup d'equips europeus amb la lliga a les seves mans, quan encara queda mitja temporada per disputar. El Manchester City és un dels més destacats. Els homes de Pep Guardiola són a tretze punts del segon classificat, el Manchester United de José Mourinho, i a setze del tercer classificat, que és el Chelsea d'Antonio Conte.

Unes dades estratosfèriques, com també ho són la ratxa de victòries seguides a la Premier dels de Guardiola. El City encadena 17 victòries consecutives, igualant la ratxa de l'Inter de Milà de Roberto Mancini en la temporada 2006-07. Dins les grans lligues europees només hi ha un registre millor: els 19 triomfs consecutius del Bayern del propi Pep Guardiola a la 13-14.

Precisament el Bayern, ara entrenat per Jupp Heynckes, és el líder de la Bundesliga, a onze punts del Schalke i a tretze del Dortmund. L'equip bavarès ha sumat 41 punts en 17 partits.

El mateix patró segueix la lliga francesa, amb el PSG com a gran dominador, a nou punts del seu país veí, el Mónaco, i del Lió, després de 19 jornades disputades. Els d'Unai Emery i el seu trident, integrat per Mbappé, Neymar i Cavani, han agafat l'embranzida necessària per alçar-se amb el títol de la Ligue 1 i ja porten 50 punts.

Líders i acomodats. Així arriben Barça, PSG, Bayern i City al Nadal. Si els segons classificats de les seves respectives lligues volen lluitar el títol no tenen temps a perdre. A partir d'ara, veurem si aquests equips que s'han mostrat intractables als seus campionats domèstics poden mantenir el nivell a la Champions.