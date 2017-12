El Club Hoquei Castellet celebra un reeixit Torneig de Nadal

Un total de set partits van omplir d'hoquei la jornada de dissabte a Sant Vicenç amb el Torneig de Nadal celebrat pel CH Castellet. Torneig que es va cloure amb un triangular d'equips sènior femení, amb la presència d'un conjunt format per jugadores sorgides del club que ara militen a altres equips (dues d'elles a l'OK Lliga) i que es van acabar imposant per davant de les locals i de l'Sfèric Terrassa. L'equip de preiniciació va obrir el torneig davant l'Sfèric (0-3); el prebenjamí va derrotar 3-2 el Sant Feliu; el benjamí va acabar amb un empat a 2 el seu partit contra l'Sfèric Terrassa; i també contra el conjunt egarenc es va enfrontar el Castellet aleví, que es va imposar per 12-5.