«Em crida l'atenció la possibilitat d'anar a treballar fora, en aquest cas a la Xina»

Fent tàndem amb Raül Agné, Arnau Sala marxa demà cap a la Xina, la seva nova destinació futbolística, més exòtica però en plena ebullició, amb ganes d'aprendre amb entrenadors catalans

El tècnic de Sant Fruitós de Bages Arnau Sala, estblert des de fa anys a l'Empordà i fins fa pocs dies entrenador del Peralada de Segona B, canviarà d'aires aquesta mateixa setmana. Marxarà demà mateix cap a la Xina per entrenar, conjuntament amb Raül Agné, un conjunt de la Segona Divisió, el Nei Mongol Zhongyou, de la ciutat d' Hohhot. Agné i Sala ja han entrenat junts en diferents etapes, al Girona, del 2007 al 2009 a Segona Divisió, i del 209 al 2010 al Recreativo de Huelva. També ha entrenat l'Olot. Com a futbolista, Arnau Sala ha jugat al CE Manresa, Saragossa B, Manlleu, Figueres, Còrdova, Girona i Peralada, entre altres. Arnau Sala té 46 anys.

La marxa a la Xina ha estat una possibilitat que s'ha cuinat amb temps o bé ha estat en pocs dies que s'ha precipitat tot?

Ha anat tot molt de pressa, en deu dies. Van oferir-li aquesta oportunitat a Raül Agné, després m'ho va comentar a mi, ho vaig parlar amb la família, no va posar-hi cap impediment i endavant. Amb Raül Agné som com germans i penso que ens podem ajudar, fins i tot en l'aspecte personal. Ell ara no entrenava cap equip, però seguia lligat al futbol fent els comentaris dels partits del Girona per Catalunya Ràdio. En el meu cas, em crida l'atenció anar a treballar fora, en concret a la Xina. Crec que serà una experiència enriquidora en tots els àmbits.

En la seva decisió, hi ha ajudat el fet que el seu equip, el Peralada, no vagi molt bé a Segona B?

Quan no es guanyen partits, la situació no és còmoda per a ningú. De totes formes jo estava molt bé al Peralada, un club que no ha posat cap impediment a la meva marxa, tot i que volíem la meva continuïtat.

Què se'n sap, del Nei Mongol Zhongyou?

La veritat és que no sabem gaire coses del club. Hi han hagut canvis en la direcció i ens han comentat que l'objectiu és salvar la categoria. Hem parlat amb el Jordi Viñals, que coneix el futbol xinès, i ens ha comentat com estan estructurades totes les coses d'allà. De ben segur que ens les trobarem diferents a les d'aquí. Segur que sortiran paranys que haurem d'anar superant. Més o menys sabem anglès, però tindrem traductor perquè allà parlen majoritàriament el xinès, és clar. A la Xina hi ha molts entrenadors de casa nostra, això deu voler dir que els agrada i confien en la nostra metodologia de treball.

Marxa pels diners?

Ni molt menys, és el més important en el meu cas. Si tingués 20 anys potser sí.

Quin és el calendari previst?

Marxem demà mateix cap a la Xina per preparar la pretemporada, la qual no la farem a la nostra ciutat, sinó més al sud per la climatologia. La lliga comença el març, tot i que aquest any hi haurà una aturada a l'estiu pel Mundial.

Tornant al seu exequip, veu possibilitats al Peralada de salvar-se?

I tant. Estic convençut que ho aconseguirà. Crec que a la segona volta, amb els reforços que hi haurà, els resultats aniran millor. Ja ara hauríem de tenir més punts.

Al Peralada hi juguen dos manresans, Cesc Clotet i Erik Montes. Com els veu?

El Cesc ja és el segon any que està allà amb un gran rendiment. L'Erik és un jugador més jove amb molta qualitat i és polivalent, pot jugar en diverses posicions