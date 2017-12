El formador Pere Muixí té una pista amb el seu nom a les instal·lacions del Club Tennis Manresa

El Club Tennis Manresa va viure fa uns dies una emotiva jornada de reconeixement a una de les persones més significades de la història esportiva de l'entitat, el formador Pere Muixí, que es jubila. Socis de totes les edats es van reunir a les instal·lacions del club per retre homenatge a Pere Muixí, a la seva dedidació i passió pel tennis. Un dels moments més entrenyables va ser la descoberta del nou nom de la pista 6, que a partir d'ara passa a anomenar-se Pista Pere Muixí. Va ser una estona per als records i les 'aventuretes' en els entrenaments, en els partits, en els torneigs i les estones d'asseure's a la gatzoneta com a recurs per enfortir les cames. Com a seguidor de l'Espanyol, també es va considerar que a partir d'ara les sessions de preparació física se'n diran pericos. D'altra banda, el Club Tennis Manresa s'ha afegit, un any més, als actes solidaris per a La Marató de TV3, enguany per lluitar contra les malalties infecciones. L'entitat manresana ha celebrat una nova edició de la Marató de Raqueta&Pala. Van participar 84 jugadors en les diferents competicions programades, i es van aconseguir recaptar 1.065 euros.