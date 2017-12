Els penals somriuen al Gimnàstic per adjudicar-se el torneig de la Piri

La dissetena edició del Torneig de Nadal Ciutat de Manresa benjamí de la Pirinaica va tenir vells coneguts com a finalistes. Una vegada més, el Gimnàstic de Manresa i el CE Manresa van plantar els seus equips en el duel definitiu, en el qual s'havia de dirimir el campió de la competició. El duel entre els eterns rivals es va haver de decidir a la tanda de penals, després que s'arribés al final del temps reglamentari amb empat a un gol en el marcador. En els llançaments des del punt fatídic, els escapulats van estar més encertats i van convertir els seus tres penals, per dos els blanc-i-vermells. El partit es va iniciar amb un gol matiner del CE Manresa. A partir d'aquí, el Nàstic va pressionar per aconseguir l'empat, que va arribar al segon temps. Després de l'1 a 1 cap dels dos equips va disposar de gaires ocasions per trencar la igualada. Es dóna el cas que el Gimnàstic ja havia eliminat anteriorment l'Igualada a les semifinals també als penals, després de l'empat a zero gols. A l'altra, el Manresa va derrotar el Gimnàstic B per 2 a 0. El Gimnàstic B va ser l'únic equip que, sortint de la fase prèvia com a segon classificat, va superar els quarts de final, eliminatòria en la qual va desfer-se del Moià. Els altres tres, el Nàstic, el Manresa i l'Igualada, havien quedat primers als seus grups i van superar amb comoditat els quarts de final.

En l'enfrontment per al tercer lloc, el Gimnàstic B va tenir l'encert de marcar un gol, per cap de l'Igualada, que, malgrat tot, va fer un bon torneig, ja que va aconseguir la quarta plaça.

A l'entrega de trofeus hi van participar, entre altres, el regidor d'esports de l'ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, el president del Consell Esportiu del Bages, Josep Empez, el delegat a Manresa i directiu de la Federació Catalana de Futbol, Esteve Olivella, i el president del club amfitrió de torneig, Manel Artero.