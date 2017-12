Tomàs Bellès, un referent del BTT per etapes

La Costa Blanca va ser la primera competició per als corredors del Tomàs Bellès arxiu particular

S'acaba l'any i és l'hora de fer balanç, i el Tomàs Bellès, un referent estatal del BTT per etapes, ha brillat en un any ple de competicions, i destaca la primera plaça per equips a la Titan Desert.

La temporada va començar amb dues curses de les més clàssiques per etapes, on el Tomàs Bellès Cannondale Gaes by Tactic ha estat present en la majoria de les seves edicions, la Costa Blanca Bike Race i l'Andalusia Bike Race.

La Costa Blanca és una prova per etapes que es disputa a la Comunitat Valenciana durant 3 dies. La cursa es fa en la modalitat de parelles dins el calendari UCI. En representació de l'equip manresà la van disputar la parella formada per Roberto Bou i Cristofer Bosque, i van acabar-la amb una magnífica setena posició, sent la primera parella íntegrament de corredors estatals, i la parella formada per Ever Alejandro Gómez i José Luis Gomez Joselu, que es van classificar en onzena posició. Aquesta edició de la Costa Blanca Bike Race va destacar per l'alt nivell internacional.

Després de la Costa Blanca Bike Race es va disputar la primera gran prova per etapes de la temporada, l'Andalusia Bike Race. Una competició de 6 etapes per les províncies de Còrdova i Jaén i amb canvi de format, ja que s'havia disputat sempre per parelles i aquest va ser el primer any que es corre de manera individual. Aquest fet va propiciar que molts corredors professionals arribats de tot el món disputessin aquesta cursa. Malgrat l'alt nivell dels participants, el Tomàs Bellès Cannondale Gaes by Tactic va aconseguir bons resultats. Roberto Bou i Cristofer Bosque van acabar en les posicions 18 i 19 respectivament; Ever Alejandro Gómez va finalitzar en el lloc 26, i Joselu en la plaça 46. En un mateix cap de setmana es va disputar una nova edició de la Volcat i de la Volta a Eivissa en BTT. El Tomàs Bellès Cannondale Gaes by Tactic va ser present en totes dues proves. La parella formada per Roberto Bou i Ever Alejandro Gómez va disputar l'Eivissa Bike Race, prova per etapes durant tres dies a l'illa. Van estar rodant durant totes les etapes en posicions de podi i, finalment, van aconseguir acabar en cinquena posició.

En la Volcat, i com ja és habitual en aquestes últimes edicions, novament la presència de corredors internacionals va fer que la cursa fos molt més exigent. No obstant això, Cristofer Bosque es va mantenir molt regular els tres dies i va finalitzar en la posició 15. Joselu també estava fent una gran Volcat però una caiguda a la meitat de la tercera etapa el feia abandonar l'últim dia.

Abans de la Titan Desert l'equip va afrontar una última gran prova de nivell, la Mediterranean Extrem. Una prova de tres etapes molt dures on Ever Alejandro Gómez i Roberto Bou van aconseguir la primera i segona posició respectivament i es van repartir entre ells les tres etapes de la prova.

La Titan Desert era una de les curses en què l'equip va dipositar mes il·lusió de totes. La Titan és una prova especial, ja que combina la duresa del desert, la navegació en les etapes i les llargues rectes de sorra del Marroc durant sis etapes duríssimes. Les tres primeres etapes les van guanyar corredors del Tomàs Bellès Cannondale Gaes by Tactic, les dues primeres van ser per a Joselu, aprofitant molt bé les escapades del dia i sabent llegir la cursa en tot moment. La tercera etapa va ser un recital de Roberto Bou, on gràcies a llegir molt bé la cursa i els mapes i saber aprofitar al màxim els primers 25 km que eren totalment de navegació, va saber agafar el camí més ràpid en solitari i, rodant sol durant tota l'etapa, es va imposar amb més de 15 minuts de diferència. Gràcies a aquesta etapa Bou va escalar directament a la segona posició, on va lluitar fins a l'últim metre de la sisena etapa per retallar els 24 segons que el van separar de guanyar aquesta edició de la Titan Desert. La resta de corredors de l'equip va fer també molt bon paper, Joselu va finalitzar en cinquena posició i Gómez va acabar en setena posició. Amb aquests magnífics resultats el Tomàs Belles Cannondale Gaes by Tactic va ser líder des de la primera fins a l'última etapa pr equips.



Gómez, segon a la Rioja

Després d'haver afrontat la Titan Desert, l'equip es va desplaçar a la Rioja per disputar una altra edició de la Rioja Bike Race. Una prova de tres etapes. Els corredors hi van fer un paper molt destacat, van animar les escapades de cadascuna de les 3 etapes que s'hi van disputar. Després de les 3 etapes, Ever Alejandro Gómez va acabar en segona posició, a tan sols 23 segons del guanyador. Roberto Bou també va pujar al podi en tercera posició, a menys d'un minut del seu company d'equip Ever. Cristofer Bosque va acabar en setena posició de la general.

Una de les proves en què l'equip participava per primera vegada va ser la Barcelona-San Sebastián Non Stop. Una cursa de 770 km que separa les dues ciutats i que els ciclistes han de recórrer sense parar. El Tomàs Bellès Cannondale Gaes by Tactic hi va participar en la modalitat de relleus de 4 corredors. La prova va ser molt dura i la victòria final es va disputar a l'esprint. La formació manresana va ser segona, amb el mateix temps que el primer classificat: 18 h 54' 47''.

Aquest any es disputava per primera vegada la Catalunya Bike Race. Una prova de 3 etapes pels increïbles paisatges de la Cerda-nya. En la prova van participar també integrants de l'equip, que hi van fer un paper força destacat. Ever Alejandro Gómez va finalitzar la prova en cinquena posició, a menys de 20 segons del podi final. Cristofer Bosque va acabar la prova en novena posició.

Per acabar la temporada l'equip es va desplaçar recentment al Marroc per disputar-hi una altra edició de la Marroc OnBike. Una prova de cinc etapes que transcorre per l'Atles marroquí i finalitza en ple desert. S'hi van desplaçar tres integrants de l'equip on es van repartir la majoria de les victòries de les 5 etapes, aconseguint així la victòria individual per Joselu; Roberto Bou va aconseguir la segona posició i Cristofer Bosque va finalitzar tercer.

També cal destacar els resultats dels corredors del Tomàs Bellès a les curses següents: Roberto Bou va participar com a membre de la selecció estatal en els campionats del món en distància marató a Singen (Alemanya). Bou va finalitzar en la posició 32 del mundial i va ser el primer corredor estatal que va creuar la línia de meta.

Joselu es va proclamar vencedor absolut en la Pernil Bike, una prova de tres etapes en BTT per territori aragonès, on els desnivells i les etapes molt llargues van fer gaudir els participants. Joselu es va mantenir molt regular durant la prova i es va proclamar guanyador.