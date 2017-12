El moianès Adrià Arnaus és reconegut com a millor golfista català de l'any

El golfista de Moià Adrià Arnaus ha estat escollit millor jugador català de golf del 2017. Un premi que atorga l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf (ACPJG) des del 2015.

L'acte d'entrega del trofeu va tenir lloc al Club de Golf Terramar de Sitges, on es va disputar el tradicional Torneig de Nadal de l'ACPJG, el qual va aplegar més de 80 jugadors, entre periodistes, espònsors i convidats que van gaudir del camp de Terramar. El premi va ser entregat per Ramon Nogué, president de la Federació Catalana de Golf, i pel president i vicepresident de l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf, Jordi Casoliva i Jordi Ríos.

Arnaus va ser guardonat com a reconeixement de la seva fita de guanyar, com a amateur, un campionat professional de tant nivell com és l'Alps Tour. D'aquesta manera, el golfista moianès va aconseguir, ja com a professional, el bitllet per competir al Challenge Tour que s'iniciarà el 2018.



Agraït i emocionat

L'alegria d'Arnaus va quedar palesa en l'entrega del guardó per un jugador que ha demostrat millorar a passos gegants en molt poc temps. Així, el de Moià es va mostrar agraït i emocionat per rebre un premi que, en edicions anteriors, va ser atorgat a grans noms del golf català, com Pablo Larrazábal i Carlos Pigem. Arnaus va manifestar que, aquest premi «és una motivació més al seu salt al golf professional».

El gran 2017 del golf estatal va fer que passés desapercebuda la irrupció d'aquest esportista format entre Can Cuyàs, d'on el seu pare n'era el gerent, i Moià, per acabar curtint-se a la Texas A&M University, en la qual es va llicenciar en finances fa tot just un any.

Arnaus té clar els aspectes a millorar de cara al 2018. «Em falten coses, sobretot de 130 metres cap avall». Tot i això, el moianès té moltes expectatives posades en el 2018. No donaria res per signat, però té clar que a la gala de l'any següent arribarà com a jugador de l'European Tour. «Sé que estaré allà, no sé si l'any vinent o abans». Per això, hauria de guanyar un dels torneigs que disputi com a convidat. Una fita la qual se sent capaç d'assolir.