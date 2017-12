Cristiano Ronaldo hauria de ser a la presó, segons l'Agència Tributària

Segons va informar ahir el diari El Mundo, l'Agència Tributària considera que Cristiano Ronaldo va cometre un frau fiscal que, en condicions normals, hauria de suposar la seva entrada a la presó.

Caridad Gómez Mourelo, responsable de la Unitat Central de Coordinació d'Hisenda en matèria de Delicte Fiscal, va declarar davant el Jutge de Primera Instància número 1 de Pozuelo d'Alarcón que el frau atribuït al futbolista portuguès, xifrat en quasi 15 milions d'euros, és «importantíssim» i va destacar que contribuents amb imputacions menys greus es troben ara a presó.

«Sincerament, tenim persones a presó per haver defraudat 125.000 euros», destacava Gómez Mourelo en la seva compareixença del 7 de desembre passat. La responsable de Coordinació de Delicte Fiscal va destacar així mateix que l'evasió fiscal de Cristiano, en la qual s'adverteix la comissió de, almenys, quatre delictes fiscals que sumen 14,7 milions, «és completament voluntària».

En aquest sentit, Gómez Mourelo assenyala que el futbolista va emprar «testaferros i paradissos fiscals» per la tributació dels seus drets d'imatges. A més, també va al·legar davant el jutge, que la seva conducta va estar presidida per «l'opacitat» i que «l'escenari» era el d'«això no es detectarà».