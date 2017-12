«He fet dos anys dolents i espero millorar els resultats amb Suzuki»

Brucart deixa KTM després de dos anys no gaire bons i confia que, amb Suzuki, pugui millorar els resultats, sobretot en el campionat d'Espanya de la màxima categoria, competició en la qual es vol centrar deixant de banda l'europeu

Ramon Brucart, esportista professional del món del motor, va néixer fa 35 anys a Manresa i actualment viu a Sant Fruitós de Bages. Ha participat en el Campionat del Món de motocròs MX-3 i aquesta temporada ha corregut curses del campionat europeu, espanyol i català de motocròs a la màxima categoria MX1-Elit i M-35.



Com valora la temporada?

Igual que la del 2016, no ha estat una bona temporada. Ha estat complicada i difícil, malgrat el treball i l'esforç que hi hem dedicat. El canvi a la KTM no ha donat els resultats que tots esperàvem. Quan no ha estat per les caigudes, ha estat a causa d'algun problema de la moto, i no hem pogut agafar un ritme normal de competició. Quan s'entra en una dinàmica negativa, costa canviar la tendència. He complert els dos anys de compromís que tenia amb KTM i, d'acord amb el seu distribuïdor Màquina Motors, que he de dir que sempre s'han portat molt bé i han fet tot el possible perquè aconseguís bons resultats, ara canviarem de moto i per a la nova temporada, la 2018, correré amb una Suzuki.

Canviarà també de categoria?

Seguiré en el campionat espanyol de motocròs corrent en la màxima categoria MX1-Elit. Però, en tenir 35 anys, em permet també poder participar en les curses de veterans, a la categoria M-35. Aquest any ja vaig córrer en alguna. Són divertides perquè també hi ha un bon nivell, amb pilots que han estat a l'elit mundial i europeu. Al mateix temps serveixen per fer uns forts entrenaments de cara a les curses del MX1.

Del calendari europeu, farà algun gran premi?

Aquesta temporada que ve, ho deixare de banda. He fet 8 temporades de l'europeu i 8 temporades del mundial, m'ho he gestionat tot jo i és molt esgotador; molts quilòmetres de carretera i també molts diners. Estic orgullós del que he fet, però ara he de parar.

I les curses del campionat català de resistència?

Per culpa de les lesions, aquesta temporada no hi he participat, però per a la propera, si no coincideixen amb el campionat estatal, segur que hi seré.

També ha participat en cursets per a joves pilots, li agrada aquesta feina?

Gaudeixo molt podent ensenyar les tècniques i tàctiques del motocròs als nens i a les nenes. L'únic problema són alguns pares, que creuen que el seu fill en dos dies serà una figura. No s'ha de pressionar els nois, si tenen condicions ja hi arribaran.

Per acabar, com veu la temporada 2018 amb Suzuki? Ha cor-regut mai amb aquesta màquina?

No, serà una experiència nova, i desitjo aconseguir bons resultats per agrair l'esforç que fan els meus espònsors, Màquina Motors i Braktec, així com a Oneal, Airoh Helmet i Alpinestars.