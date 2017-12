Meritxell Soler i Abel Casalí, del CAM, vencen a la Cursa entre ponts de Roda

arxiu particular

Meritxell Soler va vèncer a Roda

Els atletes de l'Avinent CA Manresa han tingut actuacions destacades en les diverses proves programades per al llarg cap de setmana, especialment per al dia de Sant Esteve. A la Cursa entre ponts de Roda de Ter, dobles per a cor-redors de l'Avinent. La joanenca Meritxell Soler es va imposar entre les noies amb un temps de 17' 44'' en els 5 km de la prova; el manlleuenc Abel Casalí va ser el vencedor absolut amb 15' 18''.

A la Cursa del Bolet d'Ullastrell, el júnior Arnau López va ser segon amb un registre de 20' 08'' per cór-rer els 6 km de recorregut. També cal esmentar la cinquena plaça d'Aniria Mata a la Sant Silvestre del Masnou (5 km) amb 18' 37''.

D'altra banda, una vintena de corredors i corredores de l'Avinent CA Manresa tancaran l'any prenent part a la Cursa dels Nassos de Barcelona, que es disputarà el proper diumenge, dia 31 de desembre. També hi haurà presència d'atletes de l'entitat manresana a Girona i Sabadell, a les respectives Sant Silvestre.