Raúl Sánchez està il·lusionat per competir al Mundial als 85 anys

arxiu particular

Raúl Sánchez Lasheras continua al peu del canó malgrat la seva edat arxiu particular

Està a punt de complir 85 anys. Tot i l'edat, el manresà Raúl Sánchez Lasheras continua competint en un esport, l'atletisme, que durant molts anys va compaginar amb el futbol. L'atleta més veterà de l'Avinent CA Manresa té encara molt projectes per realitzar, sobretot aquest proper any 2018. L'actual campió de Catalunya i subcampió d'Espanya de llançament de pes i disc, té al cap participar en els campionats de Catalunya del febrer a Sabadell, els d'Europa del març a Madrid, els d'Espanya del maig a Vitòria i els del Món del setembre a Màlaga.

Aquest proper any, Raúl Sánchez Lasheras competirà en la categoria de 85 a 90 anys, tot i que ell mateix reconeix que «cada cop em costa més pel meu estat físic perquè els anys no perdonen, però, tot i això, encara tinc il·lusió per seguir competint».