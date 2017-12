arxiu particular

Un total de 18 equips participen a la primera Trobada de futbol 5 de Navàs arxiu particular

La primera trobada de futbol 5 organitzada conjuntament per la delegació del Bages, Berguedà i Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i el CE Navàs va aplegar 18 equips, amb uns 180 nens i nenes que al llarg de la matinal de dissabte van poder gaudir de la pràctica del futbol. A la trobada hi van assistir l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, el president del CE Navàs, Sergi Roca, i el directiu de la FCF Esteve Olivella, així com altres directius del club navassenc.