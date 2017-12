Vols saber on pots córrer la Sant Silvestre a la Catalunya Central?

Si acabes l´any i no fas una Sant Silvestre sembla que ja no siguis ningú. En els darrers desembres s´han anat dispersant per tot el país aquest tipus de proves, que serveixen per cremar les últimes energies, combatre el fred o simplement divertir-se, tenint en compte el seu aire lúdic, abans d´afrontar les campanades i un canvi important al calendari.

A les nostres comarques es faran un total de tretze curses de les anomenades de Sant Silvestre o dels Nassos, de característiques i peculiaritats diferents, que ompliran els carrers de les ciutats i les viles amb unes 5.000 persones; més aviat més que menys si fem cas de la participació que les proves han tingut en les darreres edicions.

Enguany, a més, el fet que el darrer dia del 2017 caigui en diumenge ha provocat una gran concentració de proves al mateix dia, i a la mateixa hora. De les tretze que hi ha a casa nostra, només la de Cardona es disputarà abans, en concret demà, divendres. Les altres es duran a terme poques hores abans d´estrenar el 2018.



Berga i la Seu, les concorregudes



Si hem de fer un rànquing de les que apleguen més corredors, s´enduen la palma les de Berga i la Seu d´Urgell, que sobrepassen els 1.000 corredors. A la capital del Berguedà arriben a la majoria d´edat, 18 edicions que han sabut combinar perfectament la part competitiva, amb atletes de primer nivell de les nostres contrades, amb la festa total, reflectida en les disfresses de tot ordre i condició que es posen aquells que s´ho volen passar d´allò més bé durant les curses.

Així, el president de l´entitat organitzadora, el Club Atlètic Berga, Joan Torrens, ha explicat que la cursa «es caracteritza per oferir un ambient festiu. Aquest és un aspecte que volem potenciar premiant els corredors que hi prenguin part disfressats». Una de les membres de la junta de l´entitat, Pilar Carballo, també apostava perquè «un altre dels factors que facilita la participació és que el recorregut és urbà i es disputa pel centre de la ciutat».

Les inscripcions ja fa dies que són obertes i es poden fer a les botigues Tàndem Esports, Intersport Serra Martí, Ríos Running i Costa Esports de Berga, i a la mateixa firma de Gironella. Aquest any, la cursa dels grans és de 5.000 metres, i també hi ha recorreguts de 300 i 600 metres per a la resta. Per a més informació, podeu entrar al lloc web del CA Berga, www.clubatleticberga.com. L´any passat es va arribar als 1.000 participants.

Pel que fa a la Seu d´Urgell, el seu tarannà és més popular, començant per la inscripció, que és gratuïta al lloc web santsilvestrelaseu.com/inscripcions. La sortida serà a les 18.30 h de diumenge a la plaça dels Oms i els 3,6 quilòmetres de recorregut es poden fer cor-rent o a peu, ja sigui vestits d´atleta o disfressats. La novena edició del SantSiLaSeu, memorial a Marc Peña Turet, va aplegar fa un any unes 1.800 persones i és la trobada d´aquest tipus més multitudinària de casa nostra.



Pagats amb espècies a Vilanova



De la resta, n´hi ha d´eminentment competitives. Destaca la de Vilanova del Camí, que l´any passat va tenir 600 corredors i va arribar al rècord de 780 el 2015. La sortida i l´arribada de la prova gran, de cinc quilòmetres, serà al carrer de Santa Llúcia. Abans s´hauran fet proves infantils en un circuit de 2.250 metres. Hi haurà premis per als tres primers classificats, que no seran ni medalles, ni diners, sinó lots de Nadal, coques i ampolles de cava.

Uns 320 competidors van participar l´any passat a la cursa d´Avinyó, organitzada pel grup Esquerdabocs i que tindrà curses de 10 i 5 quilòmetres, i una caminada de 5 km, a partir de les 4 de la tarda de diumenge. Tota la informació la trobareu a al web esquerdabocs.com.

A Puigcerdà hi haurà fins a cinc categories per a les curses de 5 quilòmetres, amb sortida al poliesportiu a una hora ben diferent i freda, les deu del matí. A la capital cerdana van córrer l´any passat 435 valents i la cursa també és solidària, en aquest cas per a Càritas. L´Ajuntament és qui gestiona tots els tràmits.



Canvi de dates a Navarcles



El Sant Silvestre d´enguany també recupera una prova antiga, la Navarclina, que se solia fer el novembre i que, després d´un any de descans, s´ha reconvertit en una prova del darrer dia de l´any. Començarà a les onze del matí, té distàncies de 5 i 10 quilòmetres, i els preus són d´entre els 5 i els 8 euros. La Font Nova serà el punt de trobada. L´últim any que es va disputar va acollir 248 persones.

Una xifra molt semblant hi va haver l´any passat a Oliana en la cursa dels Nassos. Aquesta s´avança un dia i es farà dissabte, a partir de les 10 del matí per als 10 quilòmetres i a les 10.30 h per als 5. El preu és d´entre 7 i 12 euros i la sortida és al pavelló Francesc Betriu. També es destinarà un euro a una causa benèfica, en aquest cas a l´entitat d´ajuda contra el càncer FECEC.

De la resta, més modestes, la de Cardona es fa demà, des de les sis per als petits i des de les vuit per als grans; a Sallent, la cursa gran serà a les cinc de la tarda i encara hi ha l´opció de fer les inscripcions a FAES, el CN Sallent i Esports Martí per a quatre categories; a les poblacions de Castellterçol i Moià hi haurà donatius per a la Marató de TV3 i Càritas, amb proves que es faran a les 16 i les 16.45 hores, respectivament. Calaf, amb curses infantils i d´adults a les cinc i les sis, respectivament, i Palà de Torroella completen un mapa nodrit i per a tots els gustos.



Llista de carreres de Sant Silvestre a la Catalunya Central



1. Cardona: 29 de desembre

2. Berga: 31 de desembre

3. La Seu d'Urgell: 31 de desembre

4. Vilanova del Camí: 31 de desembre

5. Avinyó: 31 de desembre

6. Puigcerdà: 31 de desembre

7. Navarcles: 31 de desembre

8. Oliana: 30 de desembre

9. Sallent: 31 de desembre

10. Castellterçol: 31 de desembre

11. Moià: 31 de desembre

12. Calaf: 31 de desembre

13. Palà de Torroella: 31 de desembre