Andriuskevicius ha estat tota la setmana malalt i és dubte

Un dels grans dubtes de cara al partit d'avui serà la presència del gegant lituà Martynas Andriuskevicius, que no s'ha entrenat cap dia aquesta setmana i no se sap si podrà ser a la pista. Segons informava ahir Ivan Conde, periodista d'El Prat Ràdio, «ha estat aquests dies al llit i no saben si estarà a punt per jugar. Si pot fer-ho, serà en condicions físiques molt precàries». Aquesta seria una baixa molt important per al conjunt pratenc, l'entrenador del qual, l'asturià Arturo Álvarez, va insistir en el fet que «juguem sense cap pressió, tot i que tenim molta il·lusió per poder guanyar i classificar-nos per a la Copa». De l'ICL va dir que «no és un equip com el Melilla o el Palència, amb jugadors amb molta experiència a la lliga, sinó que tenen més profunditat de banqueta i estrangers que també rendeixen molt bé. A més, l'ambient del Nou Congost, en un partit com aquest, pot ser decisiu». La resta de la plantilla del Prat està en perfectes condicions.