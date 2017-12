El Breogán pot assegurar el factor pista a la Copa de la Princesa

? El líder de la LEB Or, el Cafés Candelas Breogán, pot assegurar avui no només la seva classificació per a la Copa Princesa d'Astúries, sinó jugar-la a casa. Per aconseguir-ho ha de vèncer el Leyma Corunya, en un partit que començarà al Pazo dos Deportes de Lugo a les 20.45 hores, i l'ICL Manresa ha de superar el Prat. Si guanya l'equip del Baix Llobregat s'haurà d'esperar a l'última jornada, en què els gallecs visiten la complicada pista de Pumarín, de la Unión Financiera Oviedo, i vèncer el partit. En cas d'empats a victòries amb qualsevol dels dos equips catalans, el Breogán hi sortiria guanyant, ja que en el bàsquet average general té 80 punts d'avantatge sobre tots dos.

Dels duels d'avui destaquen les visites dels dos conjunts que són just darrere de l'ICL Manresa. L'Oviedo va a Osca, on el Breogán va perdre la imbatibilitat, i el Melilla juga el primer partit de la jornada a la pista de l'imprevisible Araberri. Pel que fa al proper rival de l'ICL, l'Actel Força Lleida, situat a l'equador de la classificació, juga a Palència, a les nou de la nit.