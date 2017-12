L'ICL rep avui l'equip revelació de la temporada amb la Copa com a objectiu

L'ICL Manresa disputa avui el seu primer partit realment determinant de la temporada. La visita del segon classificat, el CB Prat, hauria d'ajudar a provocar que el Nou Congost registrés una entrada i, sobretot, un ambient més calent que el que ha tingut fins ara. Els potablava són segons de la classificació de la LEB Or, amb un triomf de diferència respecte dels manresans.

La igualtat és tan gran que la diferència de punts entre tots dos equips és de només un, a favor de l'equip del Baix Llobregat. Si l'ICL venç avui se situaria segon i dependria de la diferència de punts després de la propera jornada, el dia 7 de gener, per poder anar a la Copa Princesa d'Astúries, presumiblement a la pista del Breogán. Ser en aquest torneig és interessant, ja que guanyar-lo dóna avantatge de pista en totes les eliminatòries dels play-off.





Molt control



Abans, però, cal vèncer el Prat, fet que no serà fàcil. L'entrenador de l'ICL, Aleix Duran, va definir l'adversari d'avui com un equip «amb un control del partit altíssim, sobretot del rebot a tots dos taulers. Això els fa molt sòlids. Tenen jugadors desequilibrants en atac, com Agada, el pivot Andriuskevicius, que fa 2,20 metres d'alçada, i Marc Blanch, un veterà amb capacitat d'anotació. A més, darrere tenen la suficient capacitat per saturar el joc. Aconsegueixen que l'altre equip no faci tirs fàcils i que la seva eficàcia sigui baixa. Tot això ha provocat que siguin segons, de manera merescuda».

Això significa que el Congost serà avui l'escenari d'una lluita d'estils, o almenys això volen els manresans. Hi ha, però, un perill, i és que «amb el seu rebot d'atac aconsegueixen que l'altre equip faci pocs tirs i tingui poques possessions. Si juguem a mitja pista, ells segurament estaran més còmodes. Hem d'intentar ser sòlids amb el nostre rebot en atac i car-regar el rebot ofensiu per tenir segones oportunitats. Tot i que no estem tenint els percentatges que voldríem, aquesta faceta ens permet tenir puntuacions altres, al voltant de 80 punts».

Més tranquil·litat



Un dels punts positius per a l'ICL és que arriba al partit d'avui després de dues victòries i havent tallat la ratxa de dues desfetes seguides, contra el Corunya i l'Oviedo. Duran explica que «els dos partits que hem guanyat van ser diferents. Contra l'Ourense, el cuer, teníem l'obligació de fer-ho. La setmana passada jugàvem a Valladolid contra un equip que havia estat molt sòlid i havia dut a terme un bàsquet molt bo, sobretot a casa. Segurament les dificultats que vam tenir, amb la baixa de Mugica i el mal estat físic de Hamilton, va provocar que tothom fes una passa endavant. Tot això ens va fer créixer en certs aspectes sobre els quals podíem tenir dubtes». Avui, tret de Gintvainis, tota la plantilla estarà a punt.