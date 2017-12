Els jugadors del Gimnàstic guanyen amb Catalunya

Les seleccions catalanes sub-16 i sub-18, amb nombrosa representació del Gimnàstic de Manresa a les seves files, van derrotar ahir les de Castella i Lleó en la primera jornada de la fase inicial del Campionat d'Espanya per autonomies que s'està disputant aquests dies al Prat de Llobregat. En aquesta ronda hi ha també els equips territorials d'Andalusia i d'Aragó. Catalunya jugarà avui contra els aragonesos i no es veurà les cares amb els andalusos, en un sistema de competició força particular i estrany.

Pel que fa a l'equip sub-16, el central del Gimnàstic Pau Culell va jugar els 64 primers minuts del partit, abans de ser substituït per Alejandro Balde, del Barça. El conjunt català va guanyar per 3-0. Miquel Codina, del Damm, va inaugurar el marcador al minut 25. Al primer minut de la segona part, Gerard Fernández, del Cornellà, va anotar el segon gol, i el tercer el va marcar Jaume Jardí, del Barça, al minut 78. En l'altre partit del dia de la categoria, Andalusia i Aragó van empatar (0-0).

En la categoria sub-18, els dos jugadors del Gimnàstic de Manresa van sortir de suplents. Pere Mongente va jugar quinze minuts i Sergi Bas només va ser damunt del terreny de joc en el temps de descompte en la victòria de la catalana sobre Castella i Lleó per 1-0. El gol del blaugrana Juan Miranda, que va disputar recentment el mundial sub-17, va donar la victòria als catalans. En l'altre partit del dia, la selecció andalusa va derrotar Aragó per 1-0 amb un gol a l'últim minut.

Avui es juga la segona jornada. L'equip català sub-16 juga contra Aragó a partir de les 12 del migdia i el sub-18 s'enfronta als aragonesos a les sis de la tarda.