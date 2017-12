L'ICL derrota el Prat i fa un pas decisiu per ser a la Copa

L'ICL Manresa és més a prop de segellar el bitllet per ser a la Copa Princesa després del vital triomf contra el rival directe per ser al torneig, el CB Prat (75-62). El conjunt d'Aleix Duran s'ha sobreposat al sotrac del segon quart amb una gran actuació després del descans i ara té a les seves mans ser a la Copa, un torneig que organitzarà el Breogán, el proper 2 de febrer a Lugo. L'equip gallec s'ha assegurat acabar com a líder la primera volta en derrotar el Corunya per 84-73.

Els manresans en tindran prou de fer el mateix resultat que el Prat en la propera jornada per ser a la Copa. Ara tots dos estan empatats amb un balanç de 12-4 i l'ICL té un +25 a favor en l'average general. I el diumenge 7 de gener, l'ICL visita el Lleida i el Prat rep el Barça B.

Per arribar a aquesta situació favorable, l'ICL ha fet un dels partits més complets i seriosos de la temporada, liderat de nou per Jordi Trias, autor de 18 punts i 10 rebots (30 de valoració), ben secundat per Noah Allen (14 punts i 9 rebots) i Gabriel Lundberg (13 punts i 8 rebots). Lluís Costa ha anotat 12 punts i Sakho, 11.

Un parcial 11-0 d'inici ha començat a marcar el signe del partit, tot i que el Prat ha arribat a capgirar el marcador abans del descans, concidint amb el despertar d'Agada (31-33). Però el domini visitant s'ha acabat a la represa, quan l'ICL ha signat un parcial de 12-2 per agafar un avantatge que ja no ha perdut.

El Prat ha protagonitzat una tímida reacció al tram final del tercer quart, però en el següent període l'ICL ha sapigut conservar el seu avantatge i Lluís Costa ha sentenciat amb dues cistelles en els últims dos minuts.