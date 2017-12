El Manresa FS guanya el seu torneig benjamí de Nadal

El Manresa FS benjamí va aconseguir la victòria en el torneig benjamí de Nadal que va organitzar ahir a la tarda al pavelló del Pujolet aprofitant les aturades dels campionats de la categoria en motiu de les festes nadalenques. Com cada any, l'entitat bagenca ha preparat un campionat i, si en altres edicions eren de categories més altes, en aquesta s'ha decidit que fos de benjamins, per tal d'ajuntar conjunts de nivell semblant, ja que a la primera part del campionat l'exigència segurament no ha estat tan alta.

Així, un total de sis equips van prendre part al campionat, dividit en dos grups. En un, el Ripollet va quedar primer, malgrat que va haver de suar de valent i aprofitar-se dels resultats de tercers. Els vallesans van guanyar 3-1 el Daina-Isard i en van tenir prou amb un empat a dos gols contra l'EFS Cervera, ja que en el partit anterior, el Daina d'Olesa de Montserrat va derrotar els cerverins i els va deixar sense possibilitats d'accedir a la següent fase.

En l'altre grup, el B, el Manresa Futbol Sala va dominar totalment els seus rivals. En el primer partit va vèncer per un clar 4-0 el Trempcat i en el segon va superar el Canet, segurament l'adversari més complicat d'aquest inici de torneig, per 2-0. D'aquesta manera, el tercer partit, el que va enfrontar els trempolins i els maresmencs, ja no va servir per res més que per classificar el Canet per a la final de consolació, gràcies a la seva victòria per un clar 5-1.



Final esperada

En la fase definitiva, després que el Trempcat derrotés als penals el Cervera i s'adjudiqués la cinquena posició (2-2 en el partit), van iniciar-se les semifinals. En la primera, el Ripollet va mostrar-se superior al Canet i el va derrotar per 2-0. En l'altre partit, el Manresa FS va guanyar 3-0 contra el Daina-Isard i també va assolir el seu pas a la final. En el partit per al tercer lloc, els olesans no van poder vèncer el Canet i van acabar quarts, després de cedir per un ajustat 2-1. La final va ser l'esperada, pel nivell mostrat pels competidors, entre el Manresa FS i el Ripollet, i la victòria va correspondre al conjunt local, que es va imposar per 2-0 i, d'aquesta manera, es va endur el campionat.

La primera experiència d'aquest torneig en aquestes dates va ser ben valorada per l'organització, amb una bona assistència de públic al pavelló, la qual cosa deixa oberta la porta a una futura continuïtat.