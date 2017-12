El Breogán assegura jugar la Copa a casa i derrota dura del Melilla

El Breogán no va perdonar, va derrotar el Leyma Corunya amb més claredat del que determina el resultat final i va assegurar jugar a casa la Copa Princesa d'Astúries. Els homes de Natxo Lezkano van basar-se en els 16 punts d'Arco i Stainbrook i els 18 de l'habitual base reserva, Christian Díaz, per vèncer en el derbi gallec i tenen dues victòries de diferència sobre l'ICL i el CB Prat quan falta una jornada per al final de la primera volta.

L'equip de Lugo jugarà la setmana que ve a la pista d'un ascendent Oviedo, que va guanyar a la difícil pista del Levitec Osca. Va ser la bona notícia del dia. Anteriorment havia conegut la dolenta, que el base titular, Fran Cárdenas, diu adéu a la temporada pel trencament del lligament anterior del genoll dret. Tot i això, la formació de Carles Marco va reeixir gràcies a quatre tirs lliures seguits de Víctor Pérez, el capità, en els darrers 45 minuts del duel.

Per contra, l'altre equip que encara tenia esperances de ser a la Copa, el CB Melilla, va caure derrotat a la pista del sorprenent Araberri després de dominar per 15 punts a la primera meitat. A la segona, als habituals Dee, Wintering i Mitrovic es va afegir aquest cop Fede Uclés, que amb 17 punts va comandar la victòria vitoriana.

Pel que fa al proper rival de l'ICL, l'Actel Força Lleida, va caure derrotat a la pista del Palència. El manresà Miquel Feliu només va anotar 5 punts en un duel entre el local Urko Otegui i el visitant Karena, autors de 20 punts. També va ser destacable la victòria del Valladolid a la pista del Barça B.