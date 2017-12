Culell participa en el gran triomf de Catalunya sub-16

Jornada de contrastos per als jugadors del Gimnàstic de Manresa que participen al Campionat d'Espanya per autonomies al Prat de Llobregat: Catalunya sub-16 va golejar 0-6 l'Aragó, amb Pau Culell com a titular, mentre que la selecció catalana sub-18, amb Pere Mongente i Sergi Bas, no va poder passar de l'empat sense gols davant el combinat aragonès.

Catalunya sub-16 va començar el partit molt de pressa davant l'Aragó i als 16 minuts ja guanyava per 0-3 amb dues dianes de Jaume Jardí, que n'acabaria fent tres, i d'Unai Jodar. I, encara abans del descans, Mamadouba Soumah feia el 0-4. A l'inici de la segona meitat, Culell deixava el seu lloc a Lluís Recasens, just després que Jardí hagués fet el 0-5. Al minut 65, Àlex Rico tancava una golejada que permet a Catalunya passar de fase amb un ple de 6 punts.

En canvi, Catalunya sub-18, amb Bas i Mongente com a titulars, no va passar de l'empat sense gols en un partit que era la reedició de la final de la temporada passada. Amb aquest resultat, la selecció catalana passa a la següent fase amb 4 punts.