«Espero que la gent estigui contenta i ens animi a Lleida»

Aleix Duran encara arrossega, un mes després, els rigors de la fredorada agafada a Azpeitia en forma de tos. Es nota en les rodes de premsa. Però també es notava ahir l'alegria per un triomf important, per la manera com l'equip havia reaccionat i també per «com el públic ens ha ajudat i ens ha adonat energia. A poc a poc sembla que l'anem convencent i espero que estigui prou content per venir-nos a animar la setmana que ve a Lleida», en un partit que pot segellar la participació de l'equip a la Copa de la Princesa d'Astúries.

Duran va explicar que «en el partit hi havia tres partits. Un era el del rebot, que al final hem pogut dominar. El segon, el del ritme, en què també ens hem imposat, tot i que en algunes fases de manera equivocada. El tercer era el de la duresa defensiva. Aquí no hem començat bé i ells, a l'inici, posaven moltes mans i gastaven faltes necessàries, però a la segoa part ens hem posat a la seva alçada. Dels tres partits, n'hem guanyat dos i mig».

L'entrenador egarenc, pero, també lamentava «que no haguem estat encertats en el tir. Avui ho hem solucionat gràcies al rebot ofensiu [19 captures per als bagencs] que ens ha donat segones opcions, però un altre dia, sense el suport del públic, potser no ho aconseguirem i és un aspecte que hem de millorar».

Va negar que canviés gaire la manera de jugar per la baixa d'Andriuskevicius i va lloar un Allen que «només falta que jugui d'1 perquè ja l'hem fet servir en totes les altres posicions. Aquesta és la gràcia d'aquest jugador».

Per la seva banda, Arturo Álvarez, l'entrenador del CB Prat, sí que va trobar a faltar Andriuskevicius perquè «Trias ha jugat massa solt», però també va lloar «la intensitat defensiva del Manresa, que l'ha fet guanyar. Nosaltres hem d'estar orgullosos per tot el que hem fet, però sí que és veritat que hem arribat fosos al final i cada errada ha penalitzat doble per a l'average».