El pare de Hazard diu que el seu fill espera fitxar pel Madrid

L'extrem internacional belga Eden Hazard ha rebutjat renovar el seu contracte amb el Chelsea per deixar la porta oberta a un hipotètic fitxatge pel Reial Madrid, segons va declarar ahir el seu pare al diari Le Soir.

«Eden ha rebutjat una prolongació del contracte per poder, arribat el cas, atendre a l'interès del Reial Madrid, on s'hi veuria bé», va declarar el pare del jugador, Thierry Hazard, en una entrevista que publicava en aquest rotatiu belga.

El pare de l'atacant del Chelsea, tot i això, va precisar que l'internacional belga no ha signat cap contracte amb el club blanc: «En el moment en què li parlo no hi ha cap contracte. Eden és només una de les parts».

El jugador, per la seva banda, havia reconegut recentment la seva «admiració» pel club blanc, però havia estat més esquiu en les seves declaracions sobre el seu possible futur com a madridista i havia assenyalat que cada any la premsa el situa al Reial Madrid o al París Saint-Germain.



Conte demana retenir-lo

Per la seva banda, l'entrenador del Chelsea, Antonio Conte, va reiterar ahir la importància de retenir els internacionals belgues Eden Hazard i Thibaut Courtois per «poder competir per alguna cosa important» en el futur.

El cas de Courtois és similar al d'Eden Hazard, ja que al porter li queden 18 mesos de contracte amb el Chelsea i es rumoreja que està disposat a esperar a acabar la seva vinculació amb el conjunt anglès per anar a Madrid.