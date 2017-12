Pluja de peluixos per a finalitats solidàries

El Nou Congost va presentar ahir un aspecte força millor que altres dies, segurament per les festes. A més, els espectadors que hi van assistir van col·laborar en activitats solidàries. Abans del duel, presentant una joguina nova tenien dret a una entrada gratis i, al descans, van omplir el parquet del pavelló de peluixos solidaris que seran per a nens necessitats gràcies a Creu Roja.