El Barça i l'Espanyol es van entrenar després de festes

Les plantilles del FC Barcelona i de l'Espanyol van tornar ahir als entrenaments després de les minivacances que han tingut per les festes de Nadal. El Barça ho va fer a la tarda amb les absències ja conegudes dels jugadors sud-americans, Messi, Mascherano i Paulinho. Pel que fa a l'Espanyol, va aprofitar el dia d'ahir per fer les tradicionals signatures als 2.000 nens i nenes que van anar al RCDE Stadium. De tota manera, sis dels seus components, Sergi Darder, Hernán Pérez, Víctor Sánchez, Sergio Sánchez, Sergio García i Javi Fuego, es van presentar amb malestar i símptomes de febre. El primer no es va entrenar.