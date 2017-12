Emotiva trobada dels veterans del CF Cardona per estrenar el camp

Gaudir per primera vegada de la gespa artificial del remodelat camp de futbol de Cardona. Aquest va ser el pretext per organitzar l'emotiva i concorreguda trobada de veterans del centenari CF Cardona que ahir va acollir la població bagenca.

Els actes de la trobada van iniciar-se a les 11 del matí sobre la gespa de l'estadi. Com a preludi del partit de veterans que va enfrontar la selecció d'amics de Joan Company i el combinat homònim d'Antonio Chaparro, va efectuar-se un respectuós minut de silenci en record i homenatge als companys absents, entre els quals aquells que han desaparegut en els darrers mesos, Pedro Malpica, Manolo 'el Chato' Rodríguez i Joan Antoni Pusó. Aquest darrer, exdavanter de l'entitat als anys cinquanta i màxim golejador de la competició que disputava aleshores l'equip cardoní, havia confirmat la seva assistència a la trobada abans del seu decés.

Tot seguit, la vídua de l'entra-nyable Manolo Rodríguez, Ginesa Padilla, acompanyada dels seus néts, també exjugadors del CF Cardona, va fer el servei d'honor d'un partit que, segons fonts de l'organització, va finalitzar amb un sospitós empat a cinc.

Després del matx, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el regidor d'Esports, Sergi Ballesteros, van explicar als assistents tota mena de detalls i curiositats a l'entorn de la renovació del camp.

El dinar al restaurant el Centru va aplegar a una seixantena d'exjugadors del club. Ramon Obiols, malgrat tenir la mobilitat reduïda, no va voler faltar-hi, com tampoc l'expresident Josep Badia o l'actual, Joan Tomás, a més d'exentrenadors, com Pere Perarnau, Josep Maria Capsada o Arcadi Prat.