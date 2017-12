«El meu gran objectiu és llegir bé la cursa»

Una de freda i una de calenta. Aquest és el balanç de les dues participacions d'Armand Monleón (Igualada, 1987) al ral·li Dakar. De la desena posició del debut, el 2016, a l'abandonament de fa dotze mesos per culpa d'una caiguda a la quarta etapa. El recor-regut d'enguany diu que beneficia el seu pilotatge. Torna amb KTM, en aquest cas a l'equip xinès Daming Mining, i amb tota la il·lusió de fer el gran pas endavant.



Després del que va succeir l'any passat, afronta aquest Dakar amb una ambició especial?

Evidentment treballem durant tot l'any per arribar en bones condicions a aquesta cursa. Espero haver-ne après, de l'error de l'any passat, per poder millorar el meu resultat.

Què va passar que expliqui la caiguda?

Em vaig precipitar amb el canvi de ritme. No pots sortir a totes en cada etapa, sinó que cal saber quan has d'anar de pressa i quan no, i això em va passar factura, però de tot se n'aprèn.

En aquesta edició, el recorregut es presenta més complicat, amb la sortida a Perú. Això provoca que el plantejament hagi de ser diferent?

És així. No té res a veure el Dakar d'aquest any amb el de l'any passat. En aquesta oportunitat hi ha molt recorregut per fora pistes i això provoca que la navegació tingui més importància, i m'agrada.

Pensa que això també implica més seguretat?

Sens dubte. Si la navegació adquireix més importància, la velocitat mitjana també disminueix i el risc, en cas de caiguda, és més baix. El repte estarà en saber quan prémer l'accelerador, en quins moments és necessari.

Els darrers anys s'ha acusat el Dakar de ser més una mena de Baja que no pas un ral·li com els d'abans. Pensa que hi haurà un abans i un després en aquesta edició?

Sí, és evident. Aquests dos últims anys s'ha assemblat més a això i ara sembla que s'hi podrà notar la mà de Marc Coma. Ha canviat la dinàmica de la cursa i es nota que ha tornat l'esperit del Dakar.

Vostè correrà amb un dels diversos equips que envia KTM al Dakar. Quin és el seu rol?

Formo part de l'estructura xinesa de KTM, de l'equip Daming Mining, una empresa minera que és qui ens patrocina. Hi vaig amb dos companys xinesos, Zhao Hongyi i Zhang Min, molt competitius en els ral·lis que es fan a Àsia i en què jo també he participat, tot i que els meus mecànics i la gent de la meva formació són catalans. En principi no hi ha cap de files i la cursa decidirà.

Vostès hauran d'auxiliar els membres de l'equip oficial KTM si tenen problemes?

No ha de ser així. Ells ja porten els seus propis motxillers, els pilots que treballen per a ells, i nosaltres hem de fer la nostra cursa.

Pensa que porta una preparació adequada o hauria preferit disputar curses del Mundial?

Penso que arribo en un bon moment. Per adaptar-me al recor-regut he viatjat un parell de cops a la Xina i he aconseguit la victòria al ral·li Taklamakan, que m'ha servit de bona preparació per a la cursa que comença el dia 6. M'hauria agradat fer més curses del Mundial, però penso que arribo bé a la cursa.

Fa uns dies va anar al Marroc també. Com li va provar aquesta estada?

Vam fer un test que em va servir per estar moltes hores damunt de la moto i acabar-ho d'ajustar tot. Va anar molt bé. Com més quilòmetres facis sempre arribes més preparat a la línia de sortida.

Té ja un objectiu marcat, quant a posició?

El meu objectiu és saber llegir bé la cursa i escollir un bon ritme per a cadascuna de les etapes. És important saber què fer en cada instant i disposar d'una estratègia adequada en cada moment. El que desitjo és poder tenir estabilitat durant totes les etapes i així podran arribar els resultats, tot i que hi ha molta competència i molts pilots que poden quedar en els primers llocs.

La seva escuderia, KTM, podrà mantenir l'hegemonia mostrada des de fa tants anys, o els competidors per fi la podran vèncer?

És una incògnita. Honda està molt forta, Yamaha arriba amb una moto que també ho pot fer molt bé, Husqvarna també ha fet una gran feina. Qualsevol d'aquestes pot fer ombra a les KTM, que, tot i això, tenen moltíssima experiència liderant la cursa i són favorites.

Quin és el factor diferencial entre KTM i els altres?

L'equip humà de què disposa. Al final és el que determina que guanyi més. Els anys que fa que vencen no és comparable amb les prestacions que puguin tenir Honda i Yamaha, tot i que aquests tinguin grans pilots que poden aspirar a tot.