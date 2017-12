L'ICL espera que la visita a Lleida acosti encara més l'equip i l'afició

La relació d'aparent indiferència que el pas per la lliga LEB Or està creant entre l'afició de l'ICL Manresa des de l'inici de la competició oficial, el setembre passat, va poder viure un punt d'inflexió divendres a la nit. La victòria sobre el CB Prat va ser, segurament, la més celebrada al Nou Congost aquesta temporada per tot un seguit de motius, i aquest bon ambient pot tenir continuïtat diumenge que ve, 7 de gener, en el desplaçament més curt que fins ara haurà fet l'equip, a la pista de l'Actel Força Lleida.

Les paraules d'Aleix Duran a la sala de premsa després del darrer partit van ser clares: «Des del principi hem intentat fer un joc per engrescar la gent i, tot i que costa, sembla que a poc a poc es va aconseguint. Ara espero que estigui prou animada per venir a ajudar-nos diumenge vinent a Lleida. És un desplaçament curt i no és un partit qualsevol, ja que hi ha la Copa en joc».



Preus populars

Ja abans del final del partit, a través de la megafonia, el club va informar que organitzarà autocars per anar diumenge que ve a Lleida. Si l'ICL guanya i ho fa per una diferència de punts que no sigui inferior als 25 respecte de la que necessiti el Prat per derrotar el Barça B, jugarà la Copa de la Princesa d'Astúries. Divendres també es va confirmar que el rival seria el Cafés Candelas Breogán, que actuaria d'amfitrió, el proper 2 de febrer, al Pazo dos Deportes de Lugo. En el partit de lliga entre tots dos equips, els gallecs van vèncer per un clar 98-81.

Qui vulgui apuntar-se als autocars s'haurà de dirigir a partir de dimarts a les oficines del club. El preu, de 10 euros, l'horari, diumenge a les 12 del migdia, i la proximitat del pavelló de Barris Nord fan molt atractiva l'oferta per a un públic que, fins divendres, es mostrava més aviat fred al Congost. En la segona volta, el seu suport serà fonamental, ja que, tret del Prat i del Tau Castelló, sis dels altres vuit principals rivals en la lluita per a l'ascens, Breogán, Melilla, Oviedo, Valladolid, Palència i Araberri, hauran de visitar el pavelló manresà. Un avantatge important en duels que s'esperen molt disputats.