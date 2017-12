L'Ourense trenca la mala ratxa de nou derrotes seguides i enfonsa el Palma

La lliga LEB Or va abaixar el teló de l'any 2017 amb una sorpresa. El Rio Termal Ourense, equip que només havia guanyat un partit i que en feia nou de seguits que perdia, va aconseguir la seva primera victòria fora de casa, a la pista d'un Iberostar Palma que encadena quatre desfetes consecutives, fet que el deixa, juntament amb el Sammic i el Clavijo, amb cinc triomfs, tres més que els gallecs.

El duel va ser dominat pels balears gairebé tota l'estona. L'Ourense, que les darreres setmanes s'ha reforçat amb Jansen i Rozitis i que es resisteix a abaixar els braços, va aconseguir entrar a l'últim minut amb el marcador igualat. Els tirs lliures d'Uzas i de Johnson li van donar la davantera. El lituà en va fallar un a tres segons per al final, amb el resultat de 67-69, i el tir final de Tomàs per guanyar ja no va entrar. L'ex del Manresa Carles Bivià, ara base dels balears, va ser el màxim anotador del partit, amb quinze punts, però el seu esforç va ser estèril.