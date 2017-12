Rafa Martínez lidera el seu equip per vèncer el Joventut

El València Basket es va situar momentàniament en segona posició de la lliga Endesa després de vèncer sense gaires problemes el Divina Seguros Joventut en un partit clarament dominat pels taronja des dels primers minuts. El seu capità, el santpedorenc Rafa Martínez, va ser el més valorat de l'enfrontament, amb un total de 24 punts, gràcies als 19 punts anotats que va aconseguir, amb quatre triples, i a set assistències que va ser capaç de repartir.

El duel no va tenir color des de l'inici, amb un parcial de 34-22 en els deu primers minuts. Va semblar que els verd-i-negres es refeien, però un mal tercer quart els va condemnar. A més, els badalonins van veure com rivals directes, com ara el Betis i el Bilbao, guanyaven els seus respectius partits i ja només tenen el Burgos amb menys victòries.



Rebel·lió de cuers

Dos dels equips de la zona baixa van vèncer i, a més, amb el mateix resultat, 70-67. El Betis Energía Plus, d'Óscar Quintana, segueix la seva sensacional remuntada, amb quatre victòries seguides. Ahir va vèncer un altre dels equips que acumulen només quatre triomfs, el Tecnyconta Saragossa, amb un bon quart final, en què va remuntar tres punts, i amb l'encert de Luke Nelson, autor de 20 punts, i Blake Schild, de19.

Més sorprenent va ser la victòria del Retabet Bilbao, en el seu cas a casa contra un conjunt d'Eurolliga, l'Unicaja. En un tram final igualat, els tirs lliures d'Àlex Mumbrú i Pere Tomàs van decidir. A l'altra banda, ni Waczinsky ni Alberto Díaz no van estar encertats.

La derrota, a la zona baixa, va ser del San Pablo Burgos, que va veure trencada la seva mala ratxa a mans d'un Gipuzkoa que intenta escapar-se'n. Els bascos van vèncer per 76-99.



El Tenerife arrasa

Pel que fa als altres dos partits de la tarda, l'Iberostar Tenerife va fer valer els 12 triples que va anotar a la primera part per derrotar l'Herbalife en el derbi canari per un clar 92-71. L'exbase del Manresa Davin White va ser la punta de llança del seu equip, amb 23 punts.

Per la seva banda, el MoraBanc Andorra va superar l'eliminació europea en derrotar per 65-77 el Monbus Obradoiro en un darrer quart en què va establir la diferència. L'esparreguerí dels gallecs David Navarro, que s'enfrontava al seu exequip, va anotar 8 punts.