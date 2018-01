Coutinho no juga amb el Liverpool i s'acosta al Barça

L'ofensiva del Barça per fitxar el brasiler Philippe Coutinho torna a estar a ple rendiment i ahir va viure un nou capítol. El jugador internacional, que havia destacat amb bones actuacions amb el Liverpool en els darrers partits, no va anar convocat en la victòria dels reds al camp del Burnley (1-2) en el partit de lliga disputat ahir. El seu entrenador, Jürgen Klopp, que dies enrere ja havia deixat caure que no podia assegurar la seva continuïtat al club, va dir que era per una lesió. El problema és que durant l'estiu, quan el Barça va intentar fitxar-lo, es va adduir la mateixa excusa, i que poca gent es creu. Sembla ser que ara el Liverpool sí que està disposat a negociar i el Barça podria fitxar Coutinho per una xifra de 150 milions d'euros.

La no convocatòria del jugador ahir s'afegeix a un error comès el dia abans per la marca Nike. Es va filtrar un anunci de la vestimenta del Barça en què es llegia «Coutinho està preparat per il·luminar el Camp Nou». La BBC va informar del fet i l'anunci va ser retirat immediatament, tot i que hi va haver temps de fer captures de pantalla.



Sobrevivint sense brasiler

Sense Coutinho, el Liverpool va patir ahir per vèncer el Burnley a domicili, per 1-2. Un gol del central estoni Klavan a l'últim minut va donar el triomf als reds, que tampoc no van tenir disponible la seva altra estrella, l'egipci Salah. El fitxatge de dies enrere de l'holandès Van Dijk per 85 milions d'euros aplana el camí a creure que el Liverpool pensa que disposarà d'una injecció econòmica aviat.